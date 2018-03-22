Kayseri'de 4 FETÖ sanığına hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda, aralarında işadamı ve mühendislerin de olduğu 2’si tutuklu 4 sanığa, 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davalarda, tutuklu sanıklar mühendis Erdinç Çanakçı ve Kübra Güngör ile tutuksuz sanıklardan işadamları Hasan S, Hüseyin A, Mehmet U ve makine mühendisi Zekeriya G. hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini istedi.

Kayseri küçük bölgeden sorumlu olduğu ve mahrem yapılanmada öğretmen olarak görev yaptığı iddia edilen Erdinç Çanakçı, “Epilepsi hastasıyım. Eşimin de sağlık sorunları var. Hayatım boyunca hiçbir zaman öğretmenlik yapmadım. 1.5 yıldır tutukluyum, beraatimi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, Erdinç Çanakçı’yı, ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk durumunun devamına karar verdi.

Örgüte üye olmak suçundan tutuksuz yargılanan işadamı Mehmet U, nazara geldiğini ifade etti.

Yargılama sonunda tutuksuz sanıklardan işadamı Mehmet U. ve tutuklu sanık Kübra Güngör, ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kübra Güngör’ün tahliyesine karar verdi. Aynı mahkemede yargılanan işadamı Hasan C. ise, yaptığı yardımlar nedeniyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, işadamları Hasan S ve Hüseyin A. ile mühendis Zekeriya G.’nin ise, ‘örgüt üyeliğinden’ beraatlerine karar verdi.