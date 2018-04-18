Kayseri'de 10 FETÖ sanığına hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada yargılanan 3\'ü tutuklu, 10 sanığa, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. 3 tutuksuz sanık ise beraat etti.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, tutuklu sanıklar Hanifi Yılmaz, Muaz Biçer ve İbrahim Şencanlar ile tutuksuz sanıklar Selçuk A., Mahmut A., Mustafa A., Altan A., Mehmet A., Hacı Ali D., İhsan Y., Ali K. ve Fuat G. duruşmada hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarini istedi. Cezaevi şartlarının zor olduğunu belirten İbrahim Şencanlar, \"Sağlık sorunlarım nedeniyle cezaevinde zorlanıyorum. Örgütle hiçbir bağım yok, vatanımı ve milletimi seven birisiyim, kanunsuz hiçbir işin içinde olmadım. Sağlığım için tahliyemi istiyorum\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, örgüt imamı\' olduğu iddia edilen tutuklu sanık Hanifi Yılmaz\'ı, \'Silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, istinaf yolu açık olmak şartıyla, tutuklu sanıklar Muaz Biçer\'in 7 yıl 6 ay, İbrahim Şencanlar\'ın ise 6 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, tutuksuz sanıklar, Selçuk A., Ali K., İhsan Y. ve Fuat G.\'yi 6\'şar yıl 3\'er ay, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Mehmet A.\'yı 4 yıl 4 ay 15 gün, Mahmut A.\'yı ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, Lokantacılar Odası Başkanı Altan A. ile Hacı Ali D. ve Mustafa A.\'nın ise delil yetersizliğinden beraatlerine karar verdi. Heyet, tutuklu sanıklardan İbrahim Şencanlar ve Muaz Biçer\'i tahliye ederken, Hanifi Yılmaz\'ın ise tutukluluk durumunun devamına karar verdi.

FETÖ SANIĞI ÖĞRETMENE 6 YIL HAPİS

Kayseri 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen diğer FETÖ/PDY davasında ise tutuksuz yargılanan öğretmen Mehmet Y. duruşmada savunma yaptı. FETÖ\'ye ait dershanede öğretmenlik yaptığı iddia edilen Mehmet Y., \"Vatansever, milliyetçi bir insanım. Örgütle vallahi bir bağlantım yok. Bir erkek çocuğu için anne çok önemlidir. Annemin ölüsünü göreyim ki örgütle hareket etmedim. Kuran\'ı Kerim\'i cezaevinde kaldığım sürede öğrendim. ByLock kullanmadım. Kod adım yok. Bu şekilde imam olur mu? Devletime sadık bir öğretmenim, mesleğime geri dönmek istiyorum, beraatimi talep ediyorum\" dedi.

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, tutuksuz sanık Mehmet Y.\'yi, \'Örgüt üyeliği\' suçundan istinaf yolu açık olmak kaydıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.