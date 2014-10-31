Kayıp Malezya uçağı için dava



Dava, Jee Jing Hang isimli yolcunun oğulları tarafından açıldı. Avukat Gary Chong, Malezya hükümeti ve havayolu şirketini ihmal ve sözleşmenin ihlaliyle suçladıklarını söyledi. İstenen tazminat miktarına açıklık getirilmedi. Böylece olayın meydana gelmesinden 7,5 ay sonra konu ilk kez yargıya taşınıyor.

Yolcu ve mürettebatıyla birlikte toplam 239 kişiyi taşıyan MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart'ta ardında hiçbir iz bırakmadan kaybolmuştu. Boeing 777 tipi yolcu uçağını bulmak için havada, denizde ve denizaltında yapılan çalışmalar sonuç vermemişti.

Uydu verileri Pekin'e gitmesi gereken uçağın rotasından saptığını, Avustralya'nın batısında Atlantik Okyanusu'na düştüğünü ortaya koymuştu. Ancak aramalarda uçağa dair herhangi bir parçaya rastlanmamıştı.