T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kayıp Malezya uçağı için dava

Kuala Lumpur’dan Pekin’e giderken kaybolan Malezya yolcu uçağı yargıya taşındı. Yakınları kaybolanlar, havayolu şirketi ve hükümete karşı tazminat davası açtı.

31 Ekim 2014 12:51


Dava, Jee Jing Hang isimli yolcunun oğulları tarafından açıldı. Avukat Gary Chong, Malezya hükümeti ve havayolu şirketini ihmal ve sözleşmenin ihlaliyle suçladıklarını söyledi. İstenen tazminat miktarına açıklık getirilmedi. Böylece olayın meydana gelmesinden 7,5 ay sonra konu ilk kez yargıya taşınıyor.

Yolcu ve mürettebatıyla birlikte toplam 239 kişiyi taşıyan MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart'ta ardında hiçbir iz bırakmadan kaybolmuştu. Boeing 777 tipi yolcu uçağını bulmak için havada, denizde ve denizaltında yapılan çalışmalar sonuç vermemişti.

Uydu verileri Pekin'e gitmesi gereken uçağın rotasından saptığını, Avustralya'nın batısında Atlantik Okyanusu'na düştüğünü ortaya koymuştu. Ancak aramalarda uçağa dair herhangi bir parçaya rastlanmamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Kuala Lumpur PekinMalezyaJee Jing HangGary Chong MalezyaMH370MartPekinAvustralyaAtlantik OkyanusuDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24