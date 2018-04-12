Kayıp gencin cansız bedeni bulundu

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de, bir süredir kayıp olarak aranan A.B.\'nin (25), denizde cansız bedeni bulundu.

Merkez Mezitli İlçesi Davultepe Mahallesi\'ndeki sahilde yürüyen vatandaşlar, denizde hareketsiz bir erkek bulunduğu ihbarını yaptı. Olay yerine gelen dalgıç polislerin, uzun uğraşlar sonucu denizden çıkardığı kişinin bir süredir kayıp olarak aranan ve psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu iddia edilen A.B. olduğu saptandı. Başında yara izi bulunan A.B.\'nin cenazesi otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, meraklı vatandaşların polislerin olay yerinde yaptığı çalışmaları izleyip cep telefonuyla görüntülemesi dikkat çekti.

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