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Kayıp Ecem'in cesedi bulundu (6)

HENDEK'TE TOPRAĞA VERİLDİ Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cenaze namazının kılınmasının ardından Ecem Balcı'nın tabutu, Sakarya'nın Hendek ilçesi Büyükdere Mahallesi'ndeki dedesinin evine getirildi

16 Şubat 2018 20:40

HENDEK\'TE TOPRAĞA VERİLDİ
Kocaeli\'nin Gölcük ilçesinde cenaze namazının kılınmasının ardından Ecem Balcı\'nın tabutu, Sakarya\'nın Hendek ilçesi Büyükdere Mahallesi\'ndeki dedesinin evine getirildi. Baba Gökhan Balcı ve yakınları, Ecem\'in cenazesinin başında, gözyaşları arasında taziyeleri kabul etti. Baba Balcı, \"Şerefsizin kurbanı oldu, benim yavrum. Toprağa gömdüler. İnşallah Allah, onlardan fitil fitil getirir. O ailenin hepsinin perişan olduğunu görmek istiyorum. Bizim acımızla çok dalga geçti onlar. Bunu Allah, onların yanına bırakmayacak\" dedi.
Ecem Balcı\'nın cenazesi, evin önünde helallik alınmasının ardından Büyükdere Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Ahmet ÇİLECİ/HENDEK (Sakarya), (DHA)

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