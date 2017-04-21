Kaygı filminden ilk fragman geldi

Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali'nde, Türkiye prömiyerini ise İstanbul Film Festivali'nde yapan Kaygı'dan fragman yayınlandı.

Ceylan Özgün Özçelik'in, dünya prömiyerini Berlinale'de yapılan ilk uzun metraj filmi Kaygı'nın Türkiye vizyon tarihi geçtiğimiz günlerde açıklandı. 12 Mayıs'ta gösterime girmesi planlanan filmden bir de fragman yayınlandı.

Kaygı, sinema çevreleri tarafından senaryo ve teknik açıdan başarılı bir yapım olarak değerlendirilen film için yönetmen Özçelik, şunları söylüyor:

"Beyoğlu’na yirmi yıldır haftada iki, üç kez gidiyorum. İstiklal Caddesi’ne “büyük” bir alışveriş merkezi yapıldı, henüz birkaç yıl önce… Önünden geçerken korkunç gerçekle yüzleştim, bir gün. Orada daha önce ne olduğunu hatırlamıyordum. Farklı yaşlardan ve mesleklerden arkadaşlarıma aynı soruyu sordum: “İstiklal’de alışveriş merkezinin olduğu yerde daha önce ne vardı?”. Hiçbiri tam hatırlayamıyordu. Hatırlamıyoruz. Peki, hatırlamamanın sınırları ne? Katliamları unutabilir miyiz?"

Algı Eke'nin, bir haber kanalında kurgucu olarak çalışan ve tekrarlayan kâbusları sonucu derin bir şüpheye düşen Hasret'i canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca, Özgür Çevik, Kadir Çermik, Selen Uçer, Asiye Dinçsoy, Boncuk Yılmaz, İpek Türktan Kaynak gibi isimler yer alıyor. Berlinale sonrası gösterildiği ABD'deki South by Southwest'ten ödülle dönen, Türkiye prömiyerini gerçekleştirdiği İstanbul Film Festivali'nde de genel olarak beğeniyle karşılanan filmin fragmanına aşağıdan izleyebilirsiniz.