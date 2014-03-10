Kaybolan uçakta terör şüphesi



Malezya ile Vietnam kıyıları arasında uçtuğu sırada kaybolan Malezya Havayolları’na ait yolcu uçağını arama çalışmalarından hâlâ sonuç alınamadı.

Malezya Havacılık Dairesi Başkanı Azharuddin Abdul Rahman, uçağın izine henüz rastlayamadıklarını belirterek başlatılan soruşturmada terör saldırısı ve kaçırma dâhil tüm ihtimallerin göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

“Gerçekten ne olduğunu söyleyebilmek için kesin ve somut delillerle birlikte uçağın parçalarına da ulaşmamız gerekiyor“ diye konuşan Rahman, bulunan mazot izlerinin de incelemeye alındığını belirtti.

ABD ve Çin'le birlikte çok sayıda ülkenin destek verdiği 40 gemi ve 30’dan fazla da uçakla arama çalışmaları devam ediyor.

Çalıntı pasaportlar

Başlatılan soruşturmada dikkatler çalıntı pasaport taşıdıkları tespit edilen iki yolcuya yoğunlaştı. Sahte Avusturya ve İtalyan pasaportları taşıyan kişilerin uçağa binmeden önce havalimanındaki güvenlik kamerasına yansıdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin Asya görünümlü olduklarını açıklayan Malezya İçişleri Bakanı Datuk Seri Sahid Hamidi, Avrupa pasaportu taşıyan bu iki kişinin kuşku uyandırmadan polis kontrolünden geçmelerini şaşkınlıkla karşıladığını dile getirdi. Bakan, sahte pasaportların Interpol üzerinden kontrol edilmediklerini kaydetti.

Bu nedenle Malezya Havayolları’nı sert bir dille eleştiren Interpol, çalıntı oldukları kayıtlı olan bu pasaportların kontrol edilmemesini endişe verici olarak nitelendirdi. Interpol açıklamasında, Avusturya ve İtalyan vatandaşlarına ait iki pasaportun 2012 ve 2013 yılında Tayland'da çalındığı ve şu anda bu pasaportları kullanan kişilerin terörist olup olmadıklarının incelendiği belirtildi.

Sahte pasaportlu iki kişinin uçak biletlerini Tayland’daki China Southern Havayolları’ndan satın aldıkları ve Pekin üzerinden Amsterdam'a oradan da Fransa üzerinden Kopenhag'a aktarmalı gitmeyi planladıkları anlaşıldı.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur’dan Pekin’e gitmek üzere cumartesi günü havalanan ve kalkışından yaklaşık iki saat sonra sinyal alınamayan yolcu uçağında 154’ü Çinli 239 kişi bulunuyordu.