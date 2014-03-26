Kaybolan down sendromlu genç, Twitter sayesinde bulundu

Fatih’te oturan 22 yaşındaki down sendromlu Kenan Cinoğlu, geçtiğimiz Cuma günü öğle saatlerinde kayboldu. Babası Hidayet Cinoğlu ve annesi Fatma Cinoğlu bastırdıkları el ilanlarını her yere yapıştırarak oğullarını aramaya başladı.

Kenan’ın öğretmeni de Facebook ve Twitter’dan kayıp duyurusu yaptı. Hürriyet gazetesinden Eyüp Serbest’in haberine gömre, Hidayet Cinoğlu’nu yüzlerce kişi arayarak ihbar yağdırdı ya da destek olduklarını söyledi. Kenan’ı önceki gün Twitter kullanıcısı bir kadın Feriköy’de buldu. Hidayet Cinoğlu’nu arayan kadın, Kenan’ı karakola teslim etti. Oğluna kavuşan Hidayet Cinoğlu, “Sosyal medya en az emniyet kadar etkiliymiş” dedi.

‘Hep çıkar dolaşır geri dönerdi’

Kenan Cinoğlu acıktığını ya da tuvalet ihtiyacını birkaç kelimeyle anlatabiliyor. Anne ve babasının “Canımızdan parça” dedikleri Kenan geçtiğimiz Cuma günü evden dışarı çıktı ve kayboldu. Normalde her zaman evden çıkar, kendi mahallesinde dolaşır ve eve geri dönerdi. Annesi Fatma Cinoğlu oğlunun kaybolduğunu birkaç saat sonra eşi Hidayet Cinoğlu’na bildirdi. Hidayet Cinoğlu tüm mahalleyi, hatta oturdukları ilçenin tüm ara sokaklarını gezdi ancak Kenan ortalarda yoktu. Ailecek polise giderek kayıp başvurusunda bulundular. MOBESE kayıtlarına bakıldı ancak Kenan’dan iz yoktu.

Yüzlerce insan Twitter'dan paylaştı

Hidayet Cinoğlu oğlunun fotoğrafının bulunduğu el ilanları hazırladı ve her yere astı. Kenan’ın öğretmeni de facebook ve twitter üzerinden yardım çağrısı yaptı. Kayıp çağrısı gün içinde yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. Hidayet Cinoğlu’nun telefonu susmak bilmedi. Kimi Kenan’ı Beylikdüzü’nde, kimi Taksim’de gördüğünü söylüyordu.

Twitter’dan gelen kurtarıcı

Hidayet Cinoğlu’nu önceki gün akşam saatlerinde arayan bir kadın, Kenan’ı Feriköy’de bulduğunu haber verdi. Tarifi Kenan’a uyuyordu. Kayıp haberini twitter’dan öğrenmişti. “Çocuğu karakola teslim ediyorum” deyip telefonu kapattı. Hidayet Cinoğlu ve eşi Fatma Cinoğlu hemen karakola gitti. Karakoldaki çocuk gerçekten de Kenan’dı. Cinoğlu ailesinin fertleri birbirlerine sarılarak sevinç gözyaşları döktüler.

Allah razı olsun

Hidayet Cinoğlu yaşadıklarını şöyle anlattı: “Down sendromlu çocuklar hep birbirlerine benzer. Her yerden ihbarlar geldi. Ancak arayan kadının tarifi Kenan’a çok uyuyordu. Gidip oğlumuza kavuştuk. Anladım ki, sosyal medya emniyet kadar etkili. İyi kullanılırsa çok güzel birşey. Allah herkesten razı olsun. Herkes oğlumuz için çalıştı. Hiç tanımadığım kişiler aradı, sordu. Şimdi de arayıp mutluluklarını iletiyorlar. ”