Kayakta sezon açıldı

ANKARA / DHA

Türkiye Kayak Federasyonu\'nun Aralık 2018-Mart 2019 tarihleri arasındaki yarışma programı belli oldu.

5 branşta faaliyet gösteren Türkiye Kayak Federasyonu\'nun ilk resmi müsabakası Erzurum\'da başladı. Federasyon tarafından Palandöken Kayak Merkezi\'nde U18 ve büyükler Alp disiplini A1 müsabakaları yapılırken, 19 Aralık Çarşamba günü Alp Disiplini EYOF seçme müsabakaları düzenlenecek. EYOF seçme müsabakaları sonrasında ise oluşturulacak Milli takım 20-23 Aralık tarihleri arasında Alp Disiplini FIS Anatolian CUP\'ta yarışacak.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yeni sezonun camiaya hayırlı olmasını ifade etti. Başarılı bir sezon geçirmek istediklerini dile getiren Ali Oto, \"Kayak Merkezlerimize karın yağmasıyla birlikte yeni sezonu açmış bulunmaktayız. Yarışma faaliyet programı resmi sitemizde yer almakta. Müsabakalara katılacak tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve kulüplerimize başarılar diliyorum\" diye konuştu.