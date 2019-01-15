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Spor

Kayaklı Koşu Ligi Bitlis'te başlıyor

İSTANBUL, (DHA) -  Türkiye Kayak Federasyonu 2019 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Ligi açılış müsabakaları, 15-17 Ocak tarihlerinde Bitlis’te organize edilecek

15 Ocak 2019 18:11

İSTANBUL, (DHA) - 

Türkiye Kayak Federasyonu 2019 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Ligi açılış müsabakaları, 15-17 Ocak tarihlerinde Bitlis’te organize edilecek.  
Türkiye genelinde 450’ye yakın sporcunun katılacağı yarışmalar Büyükler, U20, U18, U16, U14, U13 ve U12 kategorilerinde gerçekleştirilecek. Bitlis’te bulunan Eleman Hanı mevkiinde yapılacak yarışmaların ilk gününde yarın klasik teknik müsabakaları, ikinci gününde ise serbest teknik müsabakaları gerçekleştirilecek.
Kayaklı Koşu Ligi\'nin son derece zevkli yarışmalara sahne olacağının altını çizen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, “Faaliyet programımızda yer alan Kayaklı Koşu Ligi müsabakalarına katılım bizi fazlasıyla sevindirdi. Tüm sporcularımıza ve katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.
 

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