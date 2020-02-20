-Kavala'dan İdlib'e: Muktedir'in iktidar tutsaklığı

-Tılsımlı kitap Güç, Erdoğan Türkiye'sine armağan olsun!

-"En güzel oyuncak kitaptır": Atakan'ı 'okumak'...

Gerçek Gridir’de Seden Mestan soruyor; Tayfun Atay yorumladı.

“Bitmiş bir iktidarın uzun ölümü toplumu kasvete sokarak devam ediyor”

Tayfun Atay, hakkında Gezi davasından beraat ve tahliye kararı çıkan Osman Kavala'nın hemen ardından 15 Temmuz gerekçesiyle yeniden tutuklanmasına ilişkin konuştu.

Atay, Kavala'nın yeniden tutuklanmasını tekrarlanan İstanbul yerel seçimlerine benzeterek, "İktidar, Ekrem İmamoğlu kazandığında da 'Bunu saymıyorum, iptal' demişti; Osman Kavala özgürlüğünü kazandığında da 'Bunu saymıyorum' dedi. İki durumda da iktidarın çaresizliğini ve bedelini muhalif bir dinamizmle öne çıkmış olanlara ödetmeye çalıştığını görüyoruz. Ancak İmamoğlu örneğinde sonucun değişmediği gibi Kavala'da da sonuç değişmeyecek" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin başta İdlib meselesi olmak üzere dış politikadaki tutumunu değerlendiren Atay, Türkiye'nin ABD ve Rusya arasındaki bir maçta 'tenis topu' olarak nitelendirdi.

Türkiye'de iktidarın "çıplak kalmış bir kralın hâlâ kral kalmaya çalıştığı bir durumun içinde" olduğunu dile getiren Atay, "Bitmiş bir iktidarın uzun ölümü toplumu kasvete sokarak devam ediyor" dedi.

Atay, "Türkiye'de iktidarı taşıyanın iktidarı kaybetmemek için iktidarın kölesi haline geldiği bir tablo var ortada... Kavala davasından İdlib macerasına açılan yelpazede yaşananlar bunun sonucu" çıkarımını yaptı.

"Okumayan toplumda kitap ancak muskadır"

Seden Mestan, Tuğçe Işınsu'nun 'tılsımlı' olduğunu ve sadece satın alan kişilerde etkili olacağını iddia ettiği 'Hiç’likten Gelen Güç' kitabını hatırlatarak kitabın çok satanlar listesinde 1 numara olduğunu söyledi.

Kitabın toplumda rağbet görmesini yorumlayan Atay, "Okumanın, yazılı kültürün yerleşmediği bir toplumda yadırganacak bir tablo değil. İnsanlar artık kitabı okumak için almıyor" diye konuştu.

Türkiye'de yazılı kültürün olmadığını sözlü kültürden görsel kültüre sıçramış bir toplum olduğunu belirten Atay, "Okumayan toplumda kitap ancak muskadır" dedi.

"Yetişkinin oyuncağı tılsım, çocuğun oyuncağı kitap"

Ciddi bakışları, üzerindeki yeleği ve ‘Felsefe konuşalım’ diye başladığı konuşmasıyla sosyal medyada gündem olan 10 yaşındaki Atakan Kayalar'a ilişkin de konuşan Atay, Atakan'a yönelik, "Çocukluğunu yaşayamıyor" eleştirilerine ilişkin "En güzel oyuncak kitaptır, Atakan'ın oyuncağı da kitap" dedi.

Atay, Tuğçe Işınsu ve Atakan'ı örnek göstererek; çocuğun yetişkinleştiği, yetişkinin de çocuklaştığı bir dünyada yaşadığımızın altını çizdi.

Kitabın bugünün görsel dünyasında bir aksesuar haline geldiğini işaret eden Atay, "Kitap, okumanın bir yaşam biçimi haline geldiği noktada hayatın parçası olur. Gündelik ihtiyaçlarını sürdürmek neyse kitap okumak da öyle bir şeydir. Ancak kitabın giderek ikincilleştiği bir görüntünün karşımızda olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.