Katy Perry'den intihar itirafı

Orlando Bloom ile birlikteliğinden ilk çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanan ünlü şarkıcı Katy Perry, Bloom ile ayrı oldukları ve albüm satışının sert düşüş yaşadığı dönemde intiharın eşiğine geldiğini itiraf etti.

35 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, 43 yaşındaki İngiliz aktörle geçici bir ayrılık yaşadıklarını ve albüm satışındaki keskin düşüşün de kendisine zor günler yaşattığını söyledi.

NTV'nin haberine göre; Perry, 2017’de çıkardığı Witness albümünün, 2013 yılındaki çıkış albümü Prism’in onda biri kadar bir satış yaptığını söyleyerek, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle anlattı: "Kariyerim yukarı doğru giderken yaşadığım düşüş kelimenin tam anlamıyla beni ortamdan ikiye böldü. Şimdi kızımın babası olacak erkek arkadaşımla da o dönem ayrılmıştık. Sonra yeni albüm heyecanı yaşadım ama bu onaylama da bana iyi gelmedi ve bu yüzden çöktüm."

Orlando Bloom ile gelecek yıl evlenecek olan Katy Perry, sekiz aylık hamile. Çift, yaz başında Japonya'da yapmayı planladıkları düğünlerini, dünyayı etkisi alan Koronavirüs nedeniyle ertelemişti.



Perry, geçen yıl çıkardığı 'Never Worn White' şarkısına bu yıl mart ayında çektiği klibin son sahnesinde büyüyen karnını göstererek hamile olduğunu açıklamıştı.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Perry, beş aylık hamile olduğunu söyleyerek, şimdiye kadar tuttuğu en uzun sırrın bu olduğunu söylemişti.

Perry’nin ilk bebeği, Bloom’u ikinci çocuğu olacak. Ünlü aktör, 2010 yılında ünlü Victoria’s Secret meleği Miranda Kerr ile evlenmiş, 2011 yılında Flynn adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti. Çift, 2013 yılında ayrılmıştı.