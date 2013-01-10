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Dünya

Katil balinalar buzullara sıkıştı

Kanada'nın Hudson Körfezi kıyılarındaki İnukjuak kenti açıklarında bir katil balina sürüsü buzullarda sıkıştı

10 Ocak 2013 10:07

Bölge sakinlerinden Johnny Williams'ın 7 Ocak Pazartesi günü Kanada Balıkçılık ve Okyanus Bakanlığı'na olayı bildirmesine rağmen hala müdahale edilmeyen balinaların 1 düzineden fazla olduğu belirtildi.

Basın kuruluşlarını arayan Williams, sürünün yanına kadar gittiğini ve balinaların hareketsizlik nedeniyle nefes almakta zorlandığını söyledi. 

Öte yandan, Kanada Balıkçılık ve Okyanus Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir uzman grubun yola çıktığı ve bugün bölgede olacağı ifade edildi. 

Bu arada, balinaların bölge sakinlerince kaydedilen görüntüleri, video paylaşım sitesi Youtube'da birkaç saat içinde yüzlerce kişi tarafından izlendi.

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