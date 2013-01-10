Katil balinalar buzullara sıkıştı

Bölge sakinlerinden Johnny Williams'ın 7 Ocak Pazartesi günü Kanada Balıkçılık ve Okyanus Bakanlığı'na olayı bildirmesine rağmen hala müdahale edilmeyen balinaların 1 düzineden fazla olduğu belirtildi.



Basın kuruluşlarını arayan Williams, sürünün yanına kadar gittiğini ve balinaların hareketsizlik nedeniyle nefes almakta zorlandığını söyledi.



Öte yandan, Kanada Balıkçılık ve Okyanus Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir uzman grubun yola çıktığı ve bugün bölgede olacağı ifade edildi.



Bu arada, balinaların bölge sakinlerince kaydedilen görüntüleri, video paylaşım sitesi Youtube'da birkaç saat içinde yüzlerce kişi tarafından izlendi.