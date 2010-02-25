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Yaşam

Katil balina eğitimcisini öldürdü

ABD'nin Florida eyaletinde bir eğlence parkında, katil balina olarak bilinen bir orka eğiticisini gösteri sırasında öldürdü.

25 Şubat 2010 02:00

T24 - ABD'nin Florida eyaletinde bir eğlence parkında, katil balina olarak bilinen bir orka eğiticisini gösteri sırasında öldürdü.


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Orlando'daki Seaworld parkının genel müdürü Dan Brown, deneyimli eğitimcilerden birisinin "bir kaza sonucu" boğularak öldüğünü belirtti.


Polis, 40 yaşındaki Dawn Brancheau adlı eğitimcinin, suyun içinde balinanın saldırısına uğradığını açıklarken, görgü tanıkları, katil balinanın aniden sudan dışarı çıkarak kadını çenesinin arasına alıp akvaryumun dibine götürdüğünü söylediler.


Tilikum isimli orkanın eğitmenini suyun içinde bir bez bebek gibi salladığını belirten görgü tanıkları, bunun üzerine alarm sirenlerinin çaldığını ve görevlilerin kendilerini dışarı çıkardığını anlattı.


1992'den beri Orlando'daki su parkında tutsak olan Tilikum, daha önce de iki ciddi olaya karışmıştı.

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