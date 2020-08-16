Katı gibi davranan sıvı bulundu!

Galler'deki Swansea Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen çalışmada bir sıvının tıpkı bir katı gibi davrandığını keşfedildi. Yapılan bu çalışmayla ulaşılan keşfin, mühendislik alanında büyük etkileri olabileceği düşünülüyor.



Webtekno'dan Hasan Avcıoğlu'nun haberine göre; araştırmacılar da saniyede 1.000 kare kaydedebilen yüksek hızlı bir kamera kullanarak oldukça ilginç bir çalışmanın altına imzalarını attılar. Yapılan çalışmayla bir sıvının tıpkı bir katı gibi davrandığı tespit edildi.

Bilim insanları, su ve mısır nişastasından oluşan sıvı karışımı dar bir hücreye koydu. Daha sonrasına bunu basınçlı havaya maruz bıraktılar ve sonuç ise sıvının yoğunlaştığı, katı tarzda yapılar oluşturduğu Discontinuous Shear Thickening (Süreksiz Kesme ile Kalınlaşma) oldu.

Discontinuous Shear Thickening, sıvı üstünde bu tür bir basınç deneyi bu zamana kadar yapılmamıştı. Bu çalışma, kendi başına maddelerle birlikte nelerin mümkün olduğunu göstermeye yetti. Sadece basıncı ayarlayarak sürtünme ve sıvı hal, tıpkı bir düğme gibi açılıp kapatabiliyor.

Ancak çalışmanın gerçekleştirildiği Swansea Üniversitesi, bunun mühendislik üstünde dikkate değer etkilerinin olabileceğini dile getirdi.



Bilim insanları ise Discontinuous Shear Thickening'i yumuşak vücut zırhlarında, dinamik hız tümseklerinde ve istek üzerine özelliklerinde değişiklik yapabilecek diğer ürünlerde kullanabilmeyi umuyor.