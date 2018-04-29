Katar'dan 4 Arap ülkesine 'karalama' suçlaması

Katar, kendisiyle tüm ilişkileri kesen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ı "karalama kampanyası" yürütmekle suçladı.

Katar hükümetinin iletişim ofisi direktörü Şeyh Saif Bin Ahmed, "Ülkemize yönelik abluka iki haftadır sürüyor ve bize abluka uygulayan ülkeler krizi çözmek için hiçbir formül önermedi" dedi.

Bin Ahmed "Komşularımızın temeli olmayan bir propaganda kampanyasına zaman ve kaynak ayırmaları çok talihsiz. Abluka uygulayan ülkeler terörizmi bir karalama kampanyası olarak kullanıyor" dedi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır; Katar'ı "terörizme destek vermekle" suçlamış ve 5 Haziran'da bu ülke ile tüm ilişkilerini kestiklerini açıklamıştı.

Bu ülkeleri daha sonra başka bazı ülkeler de izlemişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyir geçen hafta BBC'ye yaptığı açıklamada, Katar ile yaşanan diplomatik krizin çözümünün basit olduğunu ve bunun yolunun Doha yönetiminin "radikal hareketleri ve terörü desteklemeyi" bırakmasından geçtiğini söylemişti.

El Cubeyir, "Bu krizin çözümünün basit olduğuna inanıyoruz. Kardeş Katar devletinin radikal hareketleri ve terörü desteklemeyi, kışkırtıcı davranışları ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeyi bırakması halinde bu kriz de çözülür" demişti.