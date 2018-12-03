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Ekonomi
Deutsche Welle

Katar OPEC'ten ayrılıyor

Katar ocak ayında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılacağını duyurdu. Günde 656 bin varil ham petrol üreten Katar OPEC'e 57 yıl önce üye olmuştu.

03 Aralık 2018 13:30

Katar Emirliğinin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılacağı açıklandı. Enerji Bakanı Saad el-Kaabi hafta başında başkent Doha'da yaptığı açıklamada, ülkesinin OPEC üyeliğinin Ocak ayında sona ereceğini duyurdu.

Dünyanın en fazla petrol üreten ülkesi Suudi Arabistan ile Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır 2017 yılının haziran ayında Katar ile diplomatik ilişkilerine son vermiş ve bu Körfez ülkesine ulaşım ve ticaret ambargosu uygulamaya başlamıştı. Söz konusu ülkeler Katar'ı "terörizmi" desteklemekle ve Suudi Arabistan'ın ezeli düşmanı İran ile sıkı ilişkiler sürdürmekle suçluyor. Katar Emirliği iddiaları ret ediyor.

DW, afp / AG, HT

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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