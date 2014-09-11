Katalonya'da bağımsızlık mitingi

İspanya'nın doğusundaki Katalonya'da 11 Eylül ulusal bayram olarak kutlanıyor. 11 Eylül 1714'te Katalonya Bourbon ordularına yenilmiş, Katalan başkenti Barcelona düşmüştü. 11 Eylül, Katalanların direnişini sembolize ediyor.

Katalan özerk yönetimi, Madrid'in izin vermemesine rağmen 9 Kasım'da bağımsızlık kararını referanduma sunmayı planlıyor.

Katalanlar, benzer bir vaka olarak değerlendirilen İskoçya'daki bağımsızlık referandumunun sonucunu da yakından takip ediyor. İskoçlar, 1 hafta sonra sandık başına gidecek. Katalanlar, Büyük Britanya'dan bağımsızlığını ilan etmesi durumunda İskoçya'nın AB nezdindeki konumunu da merakla bekliyor.

Katalan özerk yönetimi, İspanya'da Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla'nın beşte birini sağlıyor.