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Spor

Katalan'dan, bir diğer Katalan'a fren!

Espanyol, evinde ağırladığı Barcelona'ya zor anlar yaşattı

05 Şubat 2018 00:58

LaLiga'nın lideri Barcelona, Espanyol deplasmanında puanı zor kurtardı. Katalan ekibi olan Espanyol, bir diğer Katalan ekibi lider Barcelona ile 1-1 berabere kaldı.

Barcelona derbisi yoğın yağış altında oynanırken, iki takım da ağırlaşan zeminin etkisiyle pozisyon bulamadı. Ev sahibi ekip, 2. yarıda 65. dakikada Moreno'nun kafa golüyle öne geçti. Messi'yi 2. yarıda oyuna alan Barça, 83. dakikada Pique ile skora denge getirdi ve mücadele 1-1 sona erdi. Espanyol deplasmanında kupadan sonra ligde de kazanamayan Barcelona haftayı 57 puanla tamamladı. Espanyol ise 27 puanda.

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