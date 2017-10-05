Katalan liderden bağımsızlık açıklaması

Geçtiğimiz haftasonu bağımsızlık referandumu düzenleyen Katalanların lideri Carles Puigdemont, özerk bölgedeki kurumların oylamanın sonucunu uygulamaya koyabileceğinin sinyalini verdi.

Canlı yayında Katalanlara seslenen Puigdemont, "Benzeri görülmemiş bir baskı altında referandum düzenledik. Önümüzdeki günlerde referandumun sonuçlarını uygulamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Katalanların referandumda bağımsızlığa "Evet" demesinin ardından yerel parlamentonun gelecek hafta tek taraflı olarak bağımsızlık ilanında bulunabileceği konuşuluyor.

Puigdemont daha önce BBC'ye verdiği demecinde de bağımsızlık için bu haftanın sonu ya da gelecek haftanın başında harekete geçebileceklerini belirtmişti.

Arabuluculuk çağrısı

Puigdemont, krizin aşılması için müzakereden yana olduğunu ancak İspanyol hükümetinin bu durumu kabul etmediğini de söyledi.

Puigdemont, "İçerisinde bulunduğumuz durum arabuluculuk gerektiriyor. Geride bıraktığımız saatler içerisinde çok sayıda teklif aldık. Herkes benim arabuluculuk sürecine katılmaya hazır olduğumu biliyor" dedi. Katalonya lideri İspanya'daki merkezi yönetimin bu tekliflere henüz olumlu bir yanıt vermediğini de belirtti.

Ayrılıkçı lider, açıklamasında İspanya Kralı 6. Felipe'yi de eleştirdi. Kral'ın merkezi hükümetin politikalarına destek çıkarak Katalanları hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

İspanya Kralı 6. Felipe dün akşam halka seslenerek birlik çağrısında bulunmuştu. Konuşmasında referandumda oy kullanmak isteyen Katalanlara yönelik polis şiddetinden bahsetmemesi nedeniyle eleştirilen Kral, referandumla İspanyol anayasının çiğnendiğini belirtmişti.

Referandumdan bağımsızlık çıktı

İspanya'daki merkezi hükümetin tüm itirazına rağmen Katalan hükümeti 1 Ekim'de İspanya'dan bağımsızlık için referanduma gitmişti.

İspanyol Anayasa Mahkemesi'nin askıya alınması yönündeki kararına rağmen yapılan referandumu engellemek için İspanyol polisi vatandaşlara şiddet kullanmış ve çıkan olaylarda Katalan yönetiminin verilere göre 900 kişi yaralanmıştı.

Katılımın yüzde 40,3 dolayında kaldığı referandumda halkın yüzde 90'ından fazlası bağımsızlık yönünde oy kullanmıştı.

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AFP/AP,ÖA/MK