Katalan derbisinde gülen taraf bu kez Barcelona

İspanya Kral Kupası Çeyrek Finali'nde, ilk maçtan 1-0 yenildiği Espanyol'u konuk eden Barcelona, rakibini 2-0 yenmeyi başardı.

Camp Nou'da oynanan derbi bu kez hata yapmayan Katalan devi, yarı finale yükselen takım oldu. Barcelona'ya turu getiren goller ise 9. dakikada Suarez ve 25. dakikada Messi'den geldi.

Öte yandan Barcelona'nın yeni yıldızı Coutinho, ilk kez bu maçta forma şansı buldu. Maçın 68. dakikasında Iniesta'nın yerine oyuna giren Brezilyalı yıldız, etkili futboluyla göz doldurdu.

Barcelona'nın yarı finaldeki muhtemel rakipleri ise Sevilla, Leganes ve Valencia oldu.

