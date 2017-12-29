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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'nun Araç ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 50 kilo kubar esrar ele geçirildi

29 Aralık 2017 21:18

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'nun Araç ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 50 kilo kubar esrar ele geçirildi.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Araç ilçesinde bir kişinin uyuşturucu madde yetiştirdiği,  ticareti ile nakli ve depolama faaliyeti yürüttüğü bilgine ulaştı. Bununüzerine polis ekipleri şahsın ikametgahına operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 50 kilo 12 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu ve 57 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Narkotik arama köpeği ICE’ın da katıldığı operasyonda yakalanan şahıs gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
\"Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye, hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebeple olursa olsun iştirak eden şüphelilerle müdürlüğümüz en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edecektir.\"

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