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Kastamonu'da kaçak göçmen operasyonu (2)

160 KAÇAK GÖÇMENİ TAŞIYAN TEKNE LİMANA GETİRİLDİ Kastamonu’nun Cide İlçesi'nden denize açılan ve Romanya´ya gitmek isteyen Suriyeli kaçak göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi, Sahil Güvenlik botları ve helikopter eşliğinde Bartın’ın Amasra İlçesi limanına g

29 Ağustos 2017 20:50

160 KAÇAK GÖÇMENİ TAŞIYAN TEKNE LİMANA GETİRİLDİ
Kastamonu’nun Cide İlçesi\'nden denize açılan ve Romanya´ya gitmek isteyen Suriyeli kaçak göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi, Sahil Güvenlik botları ve helikopter eşliğinde Bartın’ın Amasra İlçesi limanına getirildi. Amasra’nın 40 mil açığında yakalanan teknedeki göçmenler, limanda sağlık kontrolünden geçirildi. 160 kişi olduğu öğrenilen kaçak göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bartın Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekleri açıklandı.

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