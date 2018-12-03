Kastamonu'da 3 katlı ahşap ev yandı

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU\'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev yanarak kül oldu.

Yangın, Taşköprü ilçesine bağlı Armutlu köyü Başoğlu Mahallesi’nde, öğleden sonra meydana geldi. S.Y.’ye ait evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın bütün evi sardı. Yangına, Taşköprü Orman İşletmesi ve Taşköprü Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında S.Y.’ye ait 3 katlı ahşap ev yanarak kül oldu. Jandarma, olay ile ilgili inceleme başlattı.



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