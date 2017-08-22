Kaş'ta 'boksit' ocağı tepkisi

Ahmet ACAR/ KAŞ(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kaş İlçesi Sütleğen Yaylası\'nda açılan boksit madeni ocağına bölge sakinleri tepki gösterdi. Vatandaşlar boksit ocağının tarım, çevre ve insan sağlığına zarar vereceğini iddia ederek kapatılması için kaymakamlığa şikayette bulundu.

Sütleğen Yaylası yakınlarında sedir ormanları ve meyve bahçelerinin bulunduğu Arma mevkiinde bir maden firması tarafından boksit ocağı açıldı. Firma bölgede maden arama çalışmalarına başlarken, tepkiler de yükseldi. Arma mevkiinde oturan ve bölgede meyve bahçesi bulunan Bekir İrbeç, ocağın kapatılması için imza kampanyası başlattı. Aynı bölgede oturan 150 kişinin yanı sıra sivil toplum örgütleri de ocağın faaliyetine son verilmesi için imza kampanyasına destek verdi. Kaş Kaymakamlığı ve belediyesine başvuran İrbeç, maden ocağına karşı olduklarını, bunun bölgedeki meyve ve sebzeciliği bitireceğini belirtti.

\"20 YILDIR RUHSAT BEKLEDİLER\"

Bekir İrbeç, firmanın maden ruhsatı almak için yaklaşık 20 yıldır girişim içinde olduğunu, ardından izin verildiğini kaydetti. Bölgede dünyanın en güzel sedir ormanlarının bulunduğuna değinen İrbeç, \"Firma şimdiden sedir ağaçlarını tahrip etmeye başladı. Bizim bahçelerimiz tozdan ölecek. Durumu mahkemeye taşıyacağız\" dedi.

\"TARIM BİTER\"

Bölgede meyve bahçesi bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi Meclis üyesi MHP\'li Hasan Nusret Baysal da devletin bir yandan sedir ormanlarını koruma altına aldığını, diğer yandan maden ocağına izin vererek bu ormanların yok olmasına neden olduğunu söyledi. Sedir ağaçlarının kesilmesinin yasak olduğunu hatırlatan Hasan Nusret Baysal, \"Bu bölgedeki ulu sedir ağaçlarına Türk ve yabancı devlet büyüklerinin adı veriliyor. Ama aynı devlet, sedir ormanlarını yok edecek maden ocağına ruhsat veriyor. Maden için verilen ruhsat alanının ne kadar olduğunu bilen yok. Bu bölge aynı zamanda tarım alanı. Türkiye\'nin en güzel elması, cevizi ve üzümünün üretildiği bölge\" diye konuştu.

BARAJ TEMELİ ATILDI

Tarımsal üretimin geliştirilesi için 2 yıl önce 26 milyon liraya mal olacak Sütleğen Barajı temeli atıldığına da değinen Baysal, \"Ama şimdi bu bahçeleri tozdan kurutacak maden ocağına izin veriliyor. Neresinden bakarsanız bakın tam bir çelişki yumağı. Burada tarımsal üretim bitecek. En önemlisi \'Anzer\' balı kadar değerli olan \'katran\' balı üretimi bitecek\" dedi.

BOKSİT ÇIKARILACAK

Maden ocağında incelemeler yapan Kaş Kent Konseyi Başkanı İsmail Gökçe de maden ocağının yerleşim alanına 1 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi. \'Boksit\' madeni çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü anlatan Başkan Gökçe, \"Ocak, koruma altındaki sedir ormanlarına şimdiden zarar vermeye başlamış. Bu maden ocağının sedir ormanlarına, bölgenin eko sistemine zarar vereceği endişesi içindeyiz. Dünyada koruma altında olan sedir ormanlarının rant uğruna yok edilmesinden endişe ediyoruz. Burada bir çevre felaketi yaşanmasından kaygılıyız. Bu anlamda yetkilileri göreve çağırıyoruz. Burada gerekli inceleme yapılsın. Devlet bir taraftan tarımsal üretimi artırmak için baraj yaparken, bölgede tozdan tarımı yok edecek bu ocağı incelesin\" diye konuştu.

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