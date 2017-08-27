Kaş'ta 'boksit' ocağı protestosu

Ahmet ACAR / KAŞ(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kaş İlçesi Sütleğen Yaylası\'nda açılan boksit madeni ocağına tepki gösteren yüzlerce bölge sakini protesto eylemi yaptı.

Sütleğen Yaylası yakınlarında sedir ormanları ve meyve bahçelerinin bulunduğu Üzüm Mahallesi Arma mevkisinde bir maden firması tarafından boksit ocağı açıldı. Firma bir yandan maden arama çalışmalarına başlarken, yerleşim yerlerine yaklaşık 100 metre uzaklıkta ise depolama alanı yaptı. Çıkan tozun meyve ağaçlarının yanı sıra tarım ürünleri, insan ve hayvan sağlığına zarar verdiğini belirten bölge sakinleri, maden arama ve depolama çalışmalarının durdurulmasını istedi. Maden ocağına karşı olduklarını, bunun bölgedeki meyve ve sebzeciliği bitireceğini anlatan bölge halkı, ocağın kapatılmasını talep etti.

Üzümlü Mahalle Muhtarı Emin Arıcan, CHP Kaş İlçe Başkanı Ulaş Akbaş, Kaş Belediye Meclis üyesi CHP\'li Hasan Gökkaya, Antalya Büyükşehir ve Kaş Belediye meclis üyesi bağımsız Hasan Nusret Baysal, Kaş Belediyesi meclis üyesi bağımsız Mehmet Eriş\'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 300 çevre sakini, maden ocağı sahasına kadar yürüyerek tepki gösterdi.

Arma mevkisinde toplanan ve ellerinde, \'Kirli nefese hayır\', \'Madene hayır\', \'Geleceğimizi korumak için madene hayır\', \'Ormanlarımızı kirletmeden koruyalım\' yazılı döviz ve pankartlar taşıyan grup, Gömbe Yaylası ile Kalkan Mahallesi arasındaki karayolunu da bir süre trafiğe kapattı. \'Madene hayır\' sloganları atan eylemciler, yeniden maden ocağı sahasına kadar yürüdü. Slogan atmaya devam eden protestocular, çalışmalar sırasında çok sayıda sedir ağacına zarar verildiğini söyledi.

\'MADEN OCAĞI RUHSATSIZ\' İDDİASI

Grup adına açıklama yapan bölge sakinlerinden Ahmet İrbeç, boksit ocağının tarım çevre ve insan sağlığına zarar verdiğini belirterek kapatılmasını istedi. Devletin bölgeyi tarım gelişim sahası ilan ettiğini, bundan dolayı da destek verdiğini anlatan İrbeç, \"Bu bir tezat. Bu tezada hep birlikte karşıyız. Maden ocağı ruhsatsız. Bu şantiyenin acilen durdurulmasını istiyoruz\" dedi.

\'100 BİN ARI KOVANI VAR\'

Antalya Büyükşehir ve Kaş Belediyesi meclis üyesi Hasan Nusret Baysal ise şunları söyledi:

\"Maden ocağının faaliyet gösterdiği Katran Dağı koruma altında. Devletimiz çelişki içine düşmesin. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza sesleniyoruz. Tarım, arıcılık bitecek. Bu dağda 100 bin arı kovanı var. Bu arılar bölgedeki üzüm ve cevizin döllenmesini sağlıyor. 340 dönüm alandaki sedir ağaçlarını da ortaya koyarsak, hükümetimiz, yetkililerimiz bir çelişki içinde. Biz bu maden ocağının kapatılmasını talep ediyoruz\".

Açıklamanın ardından şirket yetkilileriyle görüşen protestocular depolama alanının hemen kapatılmasını istedi. Taraflar arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

\'ÇEVREYE ZARARLI DEĞİL\' İDDİASI

Şirket yetkilisi Fehmi Arıkan, maden ocağının gerekli izinler alındıktan sonra açıldığını söyledi. Boksit madeninin doğaya ve çevreye hiçbir zararı olmadığını iddia eden Arıkan, \"Boksit ilaç sanayiinde ve ziraatta kullanılan bir maden. Mermer ocakları gibi değil, topraktan ibaret bir maden\" dedi.

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