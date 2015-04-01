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Dünya
Deutsche Welle

Kasırganın bilançosu ağır

Hızı saate 192 kilometreye ulaşan ‘Niklas’ kasırgası, geride büyük hasarlar bıraktı. İlk çıkarılan bilançoya göre en az 4 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi elektriksiz kaldı ve trafik alt üst oldu.

01 Nisan 2015 15:09


Almanya’nın büyük bir kısmını etkisi altına alan "Niklas" kasırgası, ülkede hayatı felç etti. Kasırga nedeniyle Almanya’da en az 4 kişi, İsviçre ve Avusturya’da da birer kişi hayatını kaybetti. Rheinland-Pfalz eyaletinde bir ağacın servis aracının üzerine düşmesi sonucu yol temizleme çalışmaları yapmakla görevli iki kişi hayatını kaybederken, Bavyera eyaletinde de otomobilniin üzerine ağaç düşen bir kadın öldü. Saksonya-Anhalt eyaletinde bir kişi, kuvvetli rüzgarın yıktığı beton duvarın altında kalarak can verdi.

Kötü hava koşulları nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında en az üç kişi daha hayatını kaybetti.

Kasırga nedeniyle birçok kişi de yaralandı. Başkent Berlin İtfaiyesi olağanüstü hal ilan etti.

Trafik felç oldu

Son yılların en şiddetli fırtınası, ülkenin büyük bir kısmında trafiği de felç etti. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Alman Demiryolları (DB) tüm yerel tren seferlerini iptal etti. Bavyera eyaletinde de hızlı tren seferleri iptal edildi. Almanya genelinde birçok hızlı tren hattı sefere kapatıldı. Hamburg-Berlin arasındaki bir hızlı tren ICE, elektrik hattına düşen bir ağaç nedeniyle 400 yolcusu ile birlikte yolda kaldı. Onbinlerce yolcu Paskalya öncesi tren garlarında mahsur kaldı.

Almanya’nın en büyük havalimanı Frankfurt’ta 180’den fazla, Hamburg'da ise 63 uçak seferi iptal edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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HızıAlmanyaAvusturyaBavyeraBerlinRen VestfalyaAlman DemiryollarıICEPaskalyaFrankfurtHamburgDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/afp/ReutersBD/AG

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