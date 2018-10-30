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Spor

Kasımpaşalı Koita'dan iyi haber 

İSTANBUL,(DHA) Kasımpaşalı futbolcu Fode Koita, hastanede yapılan kontrolleri sonrasında takıma katıldı

30 Ekim 2018 20:18

İSTANBUL,(DHA)

Kasımpaşalı futbolcu Fode Koita, hastanede yapılan kontrolleri sonrasında takıma katıldı. 
Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Turu\'nda oynanan Batman Petrolspor - Kasımpaşa mücadelesinde yüzüne gelen yabancı madde sonrası hastaneye kaldırılan ve sağ göz çevresinde ödem oluşan Fode Koita, yapılan kontroller sonrasında kamp kadrosuna dahil oldu. 
Batman Yeni Şehir Stadı\'nda Kasımpaşa\'nın 3-2\'lik üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 90+2\'nci dakikasında korner çizgisine yakın tribünden sahaya içi su dolu plastik şişe atılmış ve Kasımpaşalı futbolcu Koita bir anda yerde kalmıştı. Koita, sağlık ekiplerinin saha içindeki ilk kontrollerinin ardından da ambulansla hastaneye götürülmüştü. 

(FOTOĞRAFLI)

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