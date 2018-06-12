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Spor

Kasımpaşa, Khalili'yi transfer etti

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen orta saha oyuncusu Abdul Rahman Khalili'yi 3 yıllığına kadrosuna kattı

12 Haziran 2018 00:20

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, geçen sezon Gençlerbirliği\'nde forma giyen orta saha oyuncusu Abdul Rahman Khalili\'yi 3 yıllığına kadrosuna kattı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada 26 yaşındaki Filistin asıllı İsveçli orta saha oyuncusu Khalili\'nin, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri\'nde bugün yapılan imza töreniyle kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa\'ya bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi. Kasımpaşa Kulübü Sportif Direktörü Nursal Bilgin de imza töreninde hazır bulundu.

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