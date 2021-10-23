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Spor

Kasımpaşa'da Cihat Arslan dönemi sona erdi

Kasımpaşa, ligin 10. haftasına gelinmişken ikinci defa teknik direktörüyle yolları ayırdı

23 Ekim 2021 23:00

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Cihat Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cihat Arslan'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Cihat Arslan, ligin ilk haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanan müsabakanın ardından göreve getirildi. Kasımpaşa, Arslan yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Bu sezon Şenol Can'ın ardından Cihat Arslan ile de yollarını ayırarak ikinci kez teknik direktör değişikliğine başvuran lacivert-beyazlı takım, 6 puanla 19. sırada yer alıyor.

Cihat ArslanKasımpaşa
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