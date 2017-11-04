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Spor

Kasımpaşa-Bursaspor maçından notlar

Olgucan KALKAN/İSTANBUL, (DHA)- SÜPER Lig’in 11’inci haftasında Kasımpaşa’nın konuğu Bursaspor

04 Kasım 2017 17:04

Olgucan KALKAN/İSTANBUL, (DHA)- SÜPER Lig’in 11’inci haftasında Kasımpaşa’nın konuğu Bursaspor. Ev sahibi Kasımpaşa geçen hafta yine sahasında Göztepe’yi 3-1’lik skorla geçmeyi başarmıştı. Konuk Bursaspor ise sahasında Antalya karşısında 4-0’lık farklı bir galibiyet elde etmişti.
11’LER AYNI
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş geçen hafta kazanan takımı bozmadı. Ev sahibi ekip Göztepe maçında kazandığı ilk 11 ile sahaya çıkacak. Aynı şekilde Le Guen de Antalyaspor karşısında 4-0 kazanan takımda değişiklik yapmadı.
DEPLASMAN TRİBÜNÜ DOLU
Kasımpaşa’ya konuk olacak Bursaspor’da taraftarlar takımlarını İstanbul’da yalnız bırakmadı. Yeşil beyazlı taraftarlar kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldurdu. Ev sahibi Kasımpaşa tribünlerinde ise büyük boşluklar olduğu gözlendi.
TAYFUR HAVUTÇU VE YILMAZ VURAL TRİBÜNDE
A Milli Futbol Takımı’nda Mircea Lucescu’nun yardımcılığını yapan Tayfur Havutçu karşılaşmayı tribünden takip etti. Ayrıca Kasımpaşa’nın eski teknik adamlarından Yılmaz Vural da karşılaşmayı takip edenler arasında yerini aldı.
ŞEHİTLER VE ERDOĞAN ŞENAY İÇİN 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU 
Şehit olan askerler ve Spor yazarı, TFF eski asbaşkanlarından, işadamı Erdoğan Şenay için, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
İLK 11’LER
KASIMPAŞA: Ramazan- Omeruo, Ben Youssef, Veigneau, Popov, Sadiku, Trezeguet, Pavelka, Murillo, Mensah, Eduok
BURSASPOR: Harun- Titi, Ekong, Ertuğrul, Aziz Behich, Badu, Agu, Batalla, Barış, Kembo, Stancu

 

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