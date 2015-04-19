Kasımpaşa-Beşiktaş maçında 'Emenike vakası'

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan maçta Kasımpaşa Spor oyuncusu Adem Büyük ve taraftarlar arasında tartışma yaşandı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 78. dakikasında, lacivert beyazlı futbolcu Adem Büyük, "Adem dışarı" şeklinde tezahurat yapılan tribünlere dönerek bir şeyler söyledi. Bunun üzerine, karşılaşmanın hakemi Mustafa Kamil Abitoğlu, 27 yaşındaki oyuncuya kırmızı kart göstererek oyundan attı.

Adem Büyük, yaptığı yoğun itirazların ardından sahayı terk ederken, deneyimli savunma oyuncusu İlhan Eker, tribünlere gidip sükunet çağrısında bulundu. Kasımpaşalı taraftarlar ayrıca, 'Beşiktaşlı yönetim istemiyoruz' diyerek kulüp yönetimine tepki gösterdi.