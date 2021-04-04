Beşiktaş'ı Aytaç Kara yıktı!

Süper Lig'de lider Beşiktaş, 32. hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Ev sahibi ekip siyah-beyazlıları 1-0 mağlup etti. Gol, 19. dakikada Aytaç Kara’dan geldi.

Fenerbahçe ile berabere kalan siyah beyazlılar, Kasımpaşa'ya deplasmanda yenilerek üst üste ikinci maçında da puan kaybı yaşadı. 64 puanda kalan Beşiktaş, ikinci sıradaki Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada fırsatı değerlendiremedi.

Sahadan 3 puanla ayrılan Kasımpaşa ise 5 hafta sonra galip gelerek puanını 34'e yükseltti.

Karşılaşmanın ilk yarısında ilk net pozisyonu Kasımpaşa yakaladı. 10. dakikada Beşiktaş savunmasının arkasına yerden gönderilen topa Hajradinovic bomboş durumda hareketlendi, ceza alanına girerken yaptığı vuruşta top kaleci Ersin'de kaldı.

19. dakikada ise Kasımpaşa’yı öne geçiren gol geldi. Beşiktaş savunmasının bir türlü uzaklaştıramadığı topu sol çaprazda alan Aytaç Kara, ceza sahası dışından uzak köşeye doğru çok sert ve düzgün vurarak topu ağlara gönderdi.

27. dakikada Kasımpaşa ikinci gole çok yaklaştı. Varga'nın derinlemesine pasında Haddadi ceza alanı sol çaprazından müsait durumda vuruşunu yaptı ancak çerçeveyi tutturamadı.

Beşiktaş’ın ilk yarıda gole en çok yaklaştığı pozisyon ise 29. dakikada yaşandı Kasımpaşa savunmasının kaleciye dönmek isterken yaptığı büyük hata sonrası araya giren Larin bir anda Ertuğrul'la karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Kasımpaşa kalecisi topun sahibi oldu.

İlk yarı, Kasımpaşa’nın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Kasımpaşa 56. Dakikada penaltı kazandı. Beyaz noktaya gelen Thelin, kalecinin sağına doğru vuruşunu yaptı. Köşeyi doğru tahmin eden Ersin penaltıyı kurtarmayı başardı. Kasımpaşa farkı açma şansını değerlendiremedi.

62. dakikada Beşiktaş serbest vuruştan tehlike yarattı. Gökhan Töre'nin kullandığı frikikte barajdaki Luckassen'in kafasını sıyıran top direğin hemen üzerinden kornere çıktı.

Karşılaşmanın geri kalan kısmında önemli bir pozisyon olmadı ve Kasımpaşa, Beşiktaş’ı 1-0 yenmeyi başardı.