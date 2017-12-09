Kasımpaşa - Trabzonspor: 0 - 3

Olgucan KALKAN/ İstanbul,(DHA)

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Neumayr(Dk 73 Hasan), Trezeguet(Dk. 56 Etoundi) Eduok (Dk. 83 Rangel) , Murillo

Trabzonspor: Onur, Pereira, Hubocan, Mustafa Akbaş(Dk. 62 Olcay Şahan), Mas, Onazi, Kucka, Abdülkadir, Yusuf(Dk. 70 Beto), N\'Doye(Dk. 85 Rodallega), Burak

Goller: 45+1 Burak Yılmaz, Dk. 90 Rodellega, 90+4 Bero(Trabzonspor)

Sarı kartlar: Pavelka, Saduki (Kasımpaşa), Onazi (Trabzonspor)

Süper Lig\'in 15\'inci haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa\'yı, 45+1 Burak Yılmaz, 90\'ıncı dakikada Rodellega ve 90+4\'üncü dakikada Bero\'nun attığı gollerle 3-0 mağlup etti. Bordo-Mavili ekip bu karşılaşmanın ardından puanını 25\'e çıkartırken, ev sahibi Kasımpaşa 18 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8\'inci dakikada Abdülkadir\'in düşürmesiyle kazanılan serbest vuruşta, Yusuf Yazcı\'nın vuruşunu kaleci Ramazan son anda kornere tokatladı.

29\'uncun dakikada Kasımpaşa\'nın çıkarken kaptırdığı topta, Yusuf\'un ceza sahası dışından şutu kaleci Ramazan kontrol etti.

45+1\'inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Kucka\'nın pasında sağ tarafta topla buluşan Burak Yılmaz\'ın, Kasımpaşa savunmasından kurtulduktan sonra sol ayağıyla yaptığı vuruş kaleci Ramazan\'ın solundan ağlara gitti.

Bordo-Mavili ekip Burak Yılmaz\'ın ayağından bulduğu golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarı Kasımpaşalı oyuncuların vuruşuyla başlıyor.

74\'üncü dakikada sol kanattan içeriye giren Abdülkadir\'in çevirdiği topta Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top Pereira\'nın önüne düştü. Portekizli oyuncunun ortasında ceza sahadı içinde müsait durumdaki Burak Yılmaz\'ın kafa vuruşu kaleci Ramazan\'ın kucağında kaldı.

90\'ıncı dakikada Trabzonspor farkı 2\'ye çıkardı. Olcay Şahan\'ın ortasında altı pas içinde topla buluşan Rodellega\'nın vuruşu ağlara gitti.

90+4\'üncü dakikada sağ kanattan içeriye giren Pereira\'nın içerye çevirdiği topu Bero tamamladı ve Trabzonspor 3-0 öne geçti.