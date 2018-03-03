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Spor

Kasımpaşa - Osmanlıspor: 1-1

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA) STAT: Recep Tayyip Erdoğan  HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan Dedeş KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Mensah (Dk

03 Mart 2018 18:26

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

STAT: Recep Tayyip Erdoğan 
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan Dedeş
KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Mensah (Dk. 89 Eduok), Trezeguet, Neumayr (Dk. 82 Ahmet), Koita, Mbaye (Dk. 77 İlhan)
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Carlos, Yalçın, Anıl, Muhammed, Ceyhun, Lumanza (Dk. 84 Maxsö), Regattin, Sadeghian (Dk. 67 Mehmet Güven), Pinto, Mehmet Batdal (Dk. 79 Cikalleshi)
GOLLER: Dk. 39 Ben Youssef (Kasımpaşa) - Dk. 37 (P) Sadeghian (Osmanlıspor)
SARI KARTLAR: Sadiku, Mbaye, Omeruo (Kasımpaşa) - Lumanza, Sadeghian, Ceyhun, Muhammed, Mehmet Güven (Osmanlıspor)

Spor Toto Süper Lig 24\'üncü hafta maçında Kasımpaşa ile Osmanlıspor 1-1 berabere kaldı. 37\'de penaltıdan attığı golle perdeyi açan Osmanlısporlu Sadeghian\'a ev sahibi ekibin yanıtı 39\'da Ben Youssef ile geldi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca, iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.

12\'nci dakikada Osmanlıspor\'un sağ kanattan kazandığı korneri kullanan Regattin, topu ceza alanına gönderdi. Regattin\'in yaptığı ortaya yükselen Yalçın\'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağa Ramazan Köse hakim oldu.
32\'nci dakikada Regattin\'in sağ kanattan ceza sahası içerisine girerek yaptığı vuruş, kaleci Ramazan\'da kaldı.
36\'ncı dakikada Kasımpaşa ceza sahası içerisinde Mbaye, Ceyhun\'u düşürdü, hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.
37\'nci dakikada penaltıda topun başına geçen Sadeghian topu filelere gönderdi: 0-1.
39\'uncu dakikada Neumayr\'ın kullandığı köşe vuruşunda Mbaye\'nin kafa vuruşu kaleciden döndü. Seken topu Ben Youssef tamamladı ve Kasımpaşa beraberliği yakaladı: 1-1.
İlk yarı 1-1\'lik eşitlikle sonuçlandı.
51\'inci dakikada sol çaprazda rakiplerinden sıyrılarak ceza alanı içine giren Trezeguet\'nin yerden yaptığı vuruş auta gitti.
66\'ncı dakikada Lumanza\'nın kaleyi cepheden gören noktadan yerden yaptığı vuruşta top kaleci Ramazan\'ın kontrolünde yandan dışarı çıktı.
71\'inci dakikada Neumayr\'ın kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu Karcemarskas çıkardı.
84\'üncü dakikada Cikalleshi\'nin uzaktan sert şutu yandan auta gitti.
Mücadele 1-1\'lik eşitlikle tamamlandı.

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