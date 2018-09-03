Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: 2-1

Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA)

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Mehmet Kısal

KASIMPAŞA: Ramazan - Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Eduok (Dk. 73 Özgür), Sadiku, Tarkan (Dk. 70 Pavelka), İlhan (Dk. 84 Hakan), Trezeguet, Diagne

MKE ANKARAGÜCÜ: Hopf - Erdem, Alihan, Kone, Pinto (Dk. 59 Djedje), Faty, Moulin, Bifouma, İlhan (Dk. 46 Kubilay), Mokhtar (Dk. 73 Cerci), El Kabir

GOLLER: Dk. 13 Diagne, Dk. 85 Trezeguet (Kasımpaşa) - Dk. 90+4 Bifouma (Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Veysel (Kasımpaşa) - Kone, Bifouma, Pinto (Ankaragücü)

Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Kasımpaşa evinde Ankaragücü\'nü 2-1 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti ve haftayı lider olarak tamamladı.

10\'uncu dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Topun başına geçen El Kabir penaltıdan yararlanamadı.

13\'üncü dakikada İlhan\'ın pasında topla buluşan Diagne\'nin vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

23\'üncü dakikada Moulin\'in rakip ceza sahasının hemen dışından çektiği şutu kaleci Ramazan kurtardı.

33\'üncü dakikada ceza sahası sol çaprazında topu alan İlhan Parlak\'ın çektiği şutta top dışarı gitti.

Maçın ilk yarısı ev sahibi Kasımpaşa\'nın 1-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

52\'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bifouma\'nın sağ çaprazdan vuruşunu kaleci Ramazan kurtardı.

72\'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet\'nin altı pas üzerinden çektiği şutta topu kaleci Hopf kurtardı.

85\'inci dakikada Trezeguet ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu: 2-0.

90+4\'üncü dakikada Cerci\'nin pasını alan Bifouma\'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

Maçta başka gol olmayınca Kasımpaşa evinde Ankaragücü\'nü 2-1 mağlup ederek puanını 12\'ye yükseltti ve haftayı lider olarak tamamladı.

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