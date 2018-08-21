Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: 2-1

Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA)

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken

KASIMPAŞA: Ramazan - Popov, Ben Youssef, Veysel, Veigneau, Tarkan, Sadiku, İlhan Depe (Dk. 84 Hakan Demir), Eduok (Dk. 78 Özgür Çek), Trezeguet, Diagne

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Uğur Uçar, Emre, Mahmut (Dk. 80 Jojic), Visca, İrfan Can (Dk. 60 Napoleoni), Kerim Frei (Dk. 73 Bajic), Adebayor

GOLLER: Dk. 67 - Dk. 90+1 Diagne (Kasımpaşa) - Dk. 85 Napoleoni (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Mahmut, Da Costa, Emre (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig\'de ikinci haftanın kapanış karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Medipol Başakşehir\'i 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 67 ve 90+1’inci dakikalarda Mbaye Diagne atarken, Medipol Başakşehir’in karşılaşmadaki tek golü 85\'inci dakikada Napoleoni’den geldi.

20’nci dakikada ceza sahası çizgisine çok yakın bir bölgeden üzerinden serbest vuruş kazanan Medipol Başakşehir’de topun başına Emre Belözoğlu geçti. Tecrübeli futbolcunun vuruşunda Veigneau topu çizgi üzerinden çıkarttı.

24’üncü dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Popov ortaladı. Ceza sahası içerisinde Eduok’un kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

29’uncu dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan İrfan Can’ın şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

61’inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Visca’nın şutu kaleci Ramazan’da kaldı.

66’ncı dakikada ev sahibi Kasımpaşa penaltı kazandı. Tarkan’ın pasıyla Başakşehir savunmasının arkasına sarkan Diagne, Manuel Da Costa’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

67’nci dakikada penaltı atışını kullanan Diagne, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

71’inci dakikada Medipol Başakşehir\'in kazandığı serbest vuruşta topun başına Emre geçti. Emre’nin ortasında Mahmut Tekdemir’in kafa vuruşu kaleci Ramazan’da kaldı.

85’inci dakikada Medipol Başakşehir eşitliği yakaladı. Emre Belözoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta Adebayor’un kafa vuruşu arka direkte bulunan Napoleoni’ye pas oldu. Napoleoni’nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

88’inci dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Veigneau’nün ortasında Mbaye Diagne topa dokunamadı.

90+1’inci dakikada Kasımpaşa tekrar öne geçti. Özgür Çek’in kullandığı köşe vuruşunda Sadiku topu arkaya aşırttı. Oluşan karambolde Diagne’nin vuruşu ağlara gitti: 2-1. Bu golün ardından Başakşehir cephesi kaleci Mert Günok\'a faul yapıldığı yönünde yoğun itirazlarda bulundu. Mücadelenin hakemi Halis Özkahya pozisyon sonrası Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi\'ne başvurdu. Özkahya pozisyonu yeniden izledikten sonra kararını değiştirmedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup etti.

JIMMY FLOYD HASSELBAINK TRİBÜNDE

Kasımpaşa - Medipol Başakşehir karşılaşmasında tribünde Türk ve dünya futbolunun önemli isimleri de vardı. Bir dönem Premier Lig’de Chelsea forması giyen Jimmy Floyd Hasselbaink mücadeleyi tribünden takip etti. Öte yandan Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun yardımcılığı yürüten Tayfur Havutçu ve geçtiğimiz sezonu Gençlerbirliği’nin başında tamamlayan Ümit Özat da karşılaşmayı takip edenler arasındaydı.

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