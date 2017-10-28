Kasımpaşa - Göztepe maçının ardından

Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş: \"Üst sıraları hedefliyoruz\"

Göztepe Teknik Direktörü Tuna: \"Kendi değerimizi ortaya koyamadığımız için üzgünüm\"

Olgucan KALKAN - İSTANBUL / DHA

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 3-1 kazandıkları Göztepe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayan Özdeş, \"Rakibimize hiç pozisyon vermedik. Çok coşkulu ve istekli oynadık. Hem hücumda iyi oynadık hem de iyi savunma yaptık. Bu oyun standardını devam ettirmek bizim için önemli. Önümüzdeki hafta da kazanarak devam edeceğiz\" dedi.

Kemal Özdeş, geçen sezon 13 haftada 12 puan topladıklarını belirterek, \"Biz puana değil, üreteceğimiz işe bakıyoruz. Kasımpaşa\'da hiçbir dönemde kriz olmaz çünkü bu seviyelerden çıkacak gücü var. Gelecek beklentisi, hayali olan ciddi oyuncularım var. Onları takım haline getirmek, kulübün altyapısıyla kolaylaşıyor. Üst sıraları hedefliyoruz. Fode Koita geri dönecek, daha nitelikli bir takım olacağız. Bu enerji ve coşkuyu sürdüreceğimizi biliyorum\" şeklinde konuştu.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise, takım olarak oyun gücünü ortaya koyamadıklarını dile getirerek, \"Maçın değerlendirmesi, maçın değeriyle alakalıdır. Kasımpaşa\'yı tebrik ediyorum. Maçların birçok değeri vardır ama önemli olan o sahada kendi oyun karakterinizi gösterdikten sonra bunları açıklamaktır. Bugün kendi değerimizi ortaya koyamadığımız için üzgünüm\" diye konuştu.

Tamer Tuna, sözlerine şöyle devam etti;

\"Rakibimize çok fazla şut imkanı verdik. Maçın içinde kendi kimliğimizden uzak bir haldeydik. İstedikleriniz her zaman olmuyor. Bugün istediklerimizin hiç olmadığı bir gündü. Ben çok gol atma taraftarıyım. Hücum futbolunu seven bir teknik adamım ama savunma yapmadan olmaz. Daha fazla attığımız için bu durumdayız ama savunmayla hücum bir bütün. Yediğimiz gollerin tamamı takım zafiyetinden kaynaklanan gollerdi.\"

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