Kasımpaşa - Göztepe maçından notlar

OLGUCAN KALKAN - İSTANBUL / DHA

Süper Lig\'in 10\'uncu hafta açılış karşılaşmasında Kasımpaşa, Göztepe\'yi konuk etti.

GÖZTEPELİLER TRİBÜNLERİ DOLDURDU

İzmir temsilcisi Göztepe taraftarları karşılaşma öncesinde kendine ayrılan yerleri hemen hemen doldururken, ev sahibi ekibin tribünlerinde büyük boşluklar görüldü. Konuk taraftarlar, Kasımpaşa ve Göztepeli oyuncuları el ele tribünlere çağırarak dostluk mesajı verdiler.

Bu arada geçen sene Göztepe\'yi Süper Lige çıkartan ve daha önce Kasımpaşa\'da da çalışan teknik direktör Yılmaz Vural ile Ertuğrul Sağlam gibi tecrübeli antrenörler maçı tribünden takip etti.

İKİ TAKIMDA DA TEK DEĞİŞİKLİK

Geçen hafta deplasmanda Antalyaspor\'a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa\'da teknik direktör Kemal Özdeş, bu hafta sadece 1 değişiklik yaptı. Kırmızı kart cezalısı Rangel\'in yerine Edouk forma şansı buldu.

9\'uncu haftada Teleset Mobilya Akhisarspor ile kendi sahasında 3-3 berabere kalan Göztepe\'de sakatlığı bulunan Peybernes yerine Milos Kosanovic ilk 11\'de yer aldı.

SCARIONE VE CASTRO ESKİ TAKIMINA KARŞI

Daha önce 4 sezon Kasımpaşa forması giyen Scarione ve 3 sezon Kasımpaşa\'da oynayan Scarione eski takımlarına karşı ilk kez forma giyecekler. Castro Kasımpaşa ile biten sözleşmesinin ardından İzmir temsilcisiyle sözleşme imzalarken, Scarione 1 sezon Maccabi Tel-Aviv forması giydikten sonra tekrardan Türkiye\'ye döndü

İLK 11\'LER ŞÖYLE;

Kasımpaşa: Ramazan Köse, - Popov, Omeruo, Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Trezeguet, Mensah, Murillo, Eduok

Göztepe: Beto, - Sabri, Kosanovic, Kadu, Traore, Selçuk, Rotman, Scarione, Castro, Tayfur, Jahovic