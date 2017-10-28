Kasımpaşa - Göztepe: 3-1

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Mehmet Kısal, Mustafa Sönmez

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Mensah (Dk. 84 Neumayr), Eduok (Dk. 90 Veysel), Trezeguet, Murillo (Dk. 80 Etoundi)

GÖZTEPE: Beto, Sabri Sarıoğlu, Kadu, Leo, Traore, Selçuk Şahin, Castro, Rotman (Dk. 63 Gouffran), Scarione (Dk. 76 Ghilas), Tayfur Bingöl (Dk. 46 Ömer Şişmanoğlu), Jahovic

GOLLER: Dk. 10 Mensah, Dk. 53 Murillo, Dk. 79 Popov (Kasımpaşa) - Dk. 47 Castro (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 58 Mensah (Kasımpaşa)

Süper Lig\'de 10\'uncu haftanın açılış maçında Kasımpaşa, Göztepe\'yi 3-1 mağlup etti.

3\'üncü dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Scarione\'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

10\'uncu dakikada ev sahibi Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Sol taraftan kullanılan taç atışının arkasından Trezeguet pasını Eduok\'a gönderdi. Eduok\'un çevirdiği topta ceza sahası içerisinde topla buluşan Mensah\'ın vuruşunda top ağlara gitti.

15\'inci dakikada Kasımpaşa farkı 2\'ye çıkarmaya çok yaklaştı. İlk golün sahibi Mensah çalımlarla ceza sahasına girdi. Mensah\'ın ceza sahası içerisinden attığı şutta top Göztepe savunmasına çarptı ve kornere çıktı.

21\'inci dakikada Göztepe atağında Rotman\'ın ceza sahası dışından attığı şutta kaleci Ramazan üstene gelen topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

44\'üncü dakikada rakip kaleye kısa paslarla giden Göztepe\'de, Tayfur sol çaprazda topla buluştu. Tayfur\'un etkisiz vuruşunda top kalecinin sağından auta çıktı.

İlk yarıda başka gol olmadı ve Kasımpaşa soyunma odasına 1-0\'lık üstünlükle gitti.

47\'nci dakikada Scarione\'nin kullandığı kornerde boş durumda olan Castro topu kafa ile ağlara gönderdi. Eski Kasımpaşalı Castro attığı golden sonra sevinmedi.

52\'nci dakika Kasımpaşa ceza yayının üstünden serbest vuruş kazandı. Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Trezeguet\'in vuruşu direkten döndü.

53\'üncü dakikada Kasımpaşa 2-1 öne geçti. Trezeguet\'in sol taraftan yaptığı ortada Murillo\'nun kafa vuruşu ağlara gitti.

64\'üncü dakikada sol taraftan çalımlarla ceza sahasına giren Trezeguet\'in şutunda Göztepe savunması topa ayak koydu ve top kornere gitti. Kullanılan köşe vuruşunda Göztepe savunması topu uzaklaştırdı.

75\'inci dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Sağ taraftan Eduok\'un içeriye çevirdiği top herkesi geçti. Arka direkte Trezeguet\'in vuruşu direkten dışarı çıktı.

79\'uncu dakikada Kasımpaşa farkı 2\'ye çıkardı. Orta sahayı hızlı geçen Kasımpaşa\'da Mensah\'ın pasıyla topla buluşan Popov, ceza sahası dışından sert ve isabetli bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Maçta başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Göztepe\'yi 3-1 mağlup ederek puanını 11\'e yükseltti. Konuk Göztepe ise 17 puanda kaldı.