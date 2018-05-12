Kasımpaşa - Gençlerbirliği: 3- 1

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey

KASIMPAŞA: Ramazan - .Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Ahmet Ildız, İlhan Depe(Dk. 68 Eduok), Mensah(Dk. 37 Omeruo), Trezeguet(Dk. 86 Hasan Bilal), Mbaye

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Claro, Politevich, Uğur, Zeki(Dk. 59 Rahmetullah), Sessegnon, Murat, Milinkovic, Aydın(Dk. 46 Issah), Skuletic (Dk. 46 Manu)

GOLLER: Dk. 39, Dk. 49, Dk. 89 (pen) Mbaye (Kasımpaşa) - Dk. 65 Manu (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Pavelka, Trezeguet, Ben Youssef, Omeruo (Kasımpaşa) - Politevich (Gençlerbirliği)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 36 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)

Spor Toto Süper Lig\'in 33\'üncü haftasında Kasımpaşa sahasında Gençlerbirliği\'ni 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 39, 49 ve 89\'uncu dakikalarda Mbaye Diagne kaydetti. Gençlerbirliği\'nin karşılaşmadaki tek golünü ise 65\'inci dakikada Manu kaydetti.

Bu sonucun ardından 30 puanda kalan Gençlerbirliği\'nin bitime 1 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

MAÇTAN DAKİKALAR

5\'inci dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Milinkovic ortaladı. Sessegnon\'un kafa vuruşu kaleci Ramazan\'da kaldı.

12\'nci dakikada sağ kanattan Popov\'un ortasında Mensah\'ın kafa vuruşu direkten dışarı çıktı.

21\'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Milinkovic\'in vuruşunu kaleci Ramazan ayaklarıyla çıkardı. Dönen topta Kasımpaşa savunması tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı.

36\'ncı dakikada Gençlerbirliği\'nde Ahmet Oğuz, Mensah\'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

39\'uncu dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan Popov\'un yaptığı ortada Mbaye topla buluştu. Daha sonra oluşan karambol sonrasında yine Diagne\'nin ayağının ucuyla yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa\'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49\'uncu dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında İlhan Depe ortaladı. Arka direkte Mbaye\'nin vuruşu ağlara gitti: 2-0.

61\'inci dakikada Gençlerbirliği\'nde Uğur Çiftçi\'in uzak mesafeden attığı şut kaleci Ramazan\'dan döndü. Sonrasında Kasımpaşa savunması topu uzaklaştırdı.

65\'inci dakikada Gençlerbirliği farkı 1\'e indirdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Manu kaleci Ramazan\'dan sıyrılarak topu ağlara gönderdi: 2-1.

76\'ncı dakikada seri çalımlarla Kasımpaşa ceza sahasına giren Sessegnon\'un şutu kaleci Ramazan\'dan döndü.

89\'uncu dakikada Kasımpaşa farkı 3\'e çıkardı. Politevich\'in Diagne\'ye ceza sahasında düşürmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mbaye\'nin şutu kalecinin solundan ağlarla buluştu:3-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa, Gençlerbirliği\'ni 3-1 mağlup etti.