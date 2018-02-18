Kasımpaşa - Galatasaray maçından notlar

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'in 22\'nci haftasında Galatasaray, Kasımpaşa\'ya konuk oluyor.

VEYSEL, PAVELKA VE MARIANO KART SINIRINDA

Ev sahibi Kasımpaşa\'da ilk 11\'de yer alan Veysel Sarı ve David Pavelka kart sınırında bulunuyor. Bu isimler Galatasaray\'a karşı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Galatasaray\'da ise yedek kulübesinde bulunan Mariano, Kasımpaşa mücadelesinde süre alması ve kart görmesi durumunda takımını gelecek hafta yalnız bırakacak.

BELHANDA YERİNE TOLGA

Galatasaray\'da geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Younes Belhanda, bir maçlık cezasından dolayı Kasımpaşa maçında forma giymedi. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Belhanda\'nın yerine Tolga Ciğerci\'yi ilk 11\'de sahaya sürdü. Galatasaray, Kasımpaşa maçında sahaya Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Tolga, Feghouli, Rodrigues, Gomis ilk 11\'i ile çıktı. Younes Belhanda ise mücadeleyi çocuğuyla birlikte tribünden takip etti.

POPOV VE EDUOK YOK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11\'inden iki değişikliğe gitti. Özdeş, Eduok ve cezalı olan Popov yerine Veigneau ve Koita\'ya şans tanıdı. Kasımpaşa sahaya; Ramazan, Veysel, Youssef, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Koita, Mensah, Trezeguet, Mbaye ilk 11\'i ile çıktı.

GALATASARAY TRİBÜNÜ DOLDU

Galatasaraylı taraftarlar, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu\'nda kendilerine ayrılan deplasman tribününü doldurdu. Kasımpaşa taraftarı ise statta yer yer boşluklar olmasına rağmen maça yoğun ilgi gösterdi.

U21\'DE KAZANAN SARI-KIRMIZILILAR

Türkiye U21 Ligi\'nde Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa\'yı Barış Zeren\'in 2 ve Umut Gündoğan\'ın tek golüyle 3-1 mağlup etti.

LUCESCU, RECEP TAYYİP ERDOĞAN STADYUMU\'NDA YERİNİ ALDI

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Kasımpaşa - Galatasaray mücadelesini Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu\'nda takip etti.

GOMİS BAYGINLIK GEÇİRDİ

Kasımpaşa - Galatasaray mücadelesinin 7\'nci dakikasında sarı-kırmızılı takımın Fransız futbolcusu Gomis, köşe atışı kullanılacağı anda kısa sürelik baygınlık geçirdi. Yapılan müdahalenin ardından ayağa kalkan Gomis, bir süre sonra tekrar oyuna dahil oldu.

Vasovagal Senkop hastalığı bulunan Gomis, aşırı stres durumlarında ani kalp ritmi dengesizliği nedeniyle beyne kısa süreli kan gitmemesinden dolayı baygınlık geçiriyor.