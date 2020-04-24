Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz'den Premier Lig'e çağrı: Prens Selman'ın spor camiasında yer almasına izin vermeyin

2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi Arabistan'ın Britanya Premier Lig'inden Newcastle United takımını satın almasına tepki gösterdi. Cengiz, yetkililere seslenerek "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Cemal'in öldürülmesinden sonra imajını temizlemek için bu adımları atıyor, izin vermeyin" dedi.

Hatice Cengiz, Twitter hesabından Britanya ve Premier Lig yetkililerine seslendi. Cengiz, Newcastle United takımının 300 milyon Pound değerindeki Suudi Arabistan finansmanlı devir işleminin engellemesini talep etti. Cengiz, şunları yazdı:

"Premier Lig Newcastle United'ın Muhammed Bin Selman'a devrini engellemeli

Britanya yetkilileri ve Premier Lig, Muhammed bin Selman gibi, merhum nişanlım Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hesap verememiş birinin Britanya'da spor camiasında yer almasına izin vermemeli. İzin verilirse Premier Lig ve Britanya'nın imajına leke sürülecektir.

Muhammed bin Selman, Cemal'in cinayetinden bu yana uluslararası sporları lekelenmiş imajını düzeltmek için kullanıyor. Birleşmiş Milletler ve CIA dahil olmak üzere her bağımsız soruşturma, Bin Selman'ın Cemal'in cinayet emrini verdiğine işaret ediyor. Premier Lig ve Britanya yetkililerini New Castle United'ın devrini engellemeye ve Muhammed bin Selman'ın Britanya sporundan uzak tutmaya çağırıyorum"

Öte yandan Guardian gazetesinde 22 Nisan tarihinde yayımlanan bir habere göre, Britanya yetkililerinin Suudi Arabistan'ın 300 milyon Pound değerinde atacağı adımı engelleme gibi bir gündemi yok.

Uluslararası Af Örgütü de Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlalleri karnesini vurgulayarak Premier Lig'e takımın devredilmesi konusunda uyarıda bulunmuştu.