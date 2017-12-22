Kaş MHP'de 150 istifa

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'da 150 kişi, MHP\'den istifa etti.

MHP Kaş İlçe eski Başkanı İsmail Şah Yılmaz\'ın da aralarında bulunduğu 150 kişi, Kaş Adliyesi\'ndeki İlçe Seçim Kurulu\'na giderek istifa dilekçelerini verdi. Grup adına açıklama yapan İsmail Şah Yılmaz, yıllardır MHP\'ye gönül vermiş, vatana sahip çıkılmasını isteyen Türk milliyetçileri olduklarını söyledi. 1 Kasım seçimleri sonucu başlayan olağanüstü kongre taleplerine karşılık verilmediğini, bu süreçte yaşananlar nedeniyle MHP\'den istifa etmeye karar verdiklerini kaydeden Yılmaz, \"Bu süreçte MHP İlçe Başkanı olarak ben ve ilçe yönetimi görevden alındık. Olağanüstü kongre isteğine ben imza atmıştım. Sorumluluk bana aitti. Ama ilçe başkanını görevden almak yerine, seçimle gelmiş tüm yönetimi görevden aldılar. Bu süreçte kesin ihraç talebiyle birçok partili ve Kaş Belediye Meclisi\'nin 6 üyesi disipline sevk edildi. Bugüne kadar ihraç edildiğimizi zannediyorduk. Ancak ihraç edilmediğimizi gördük. Hâlâ MHP üyesi olarak görülüyoruz. MHP\'de artık politika yapma olanağımız kalmadığını gördük. Bu nedenle MHP\'den istifa ediyoruz\" dedi.

İsmail Şah Yılmaz ve beraberindeki istifacılar, Meral Akşener başkanlığında kurulan İYİ Parti\'ye geçeceklerini söyledi.



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