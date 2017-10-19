Kartepe'de imar planına tepki

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe İlçesi\'nde yapılan imar planlamasında, Kuzey Anadolu fay hattının geçtiği alanların yeşil alan yapılacak olmasına tepki gösteren mahalle sakinleri, belediye binası önünde toplandı. Mahalle sakinleri, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ile görüşerek, her ne pahasına olursa olsun 150 hanenin bulunduğu mahallelerini terk etmeyeceklerini söyledi.

Kartepe Tepetarla Mahallesi sakinleri, ilçe genelinde yapılan imar revizyon planlamasında, Tepetarla\'nın planlarına itiraz etmek amacıyla Kartepe Belediyesi önünde toplandı. Başkan Üzülmez\'e belediyenin önünde sorunlarını anlatan mahalleliler, fay hattının geçtiği ata topraklarını terk etmeyeceklerini söyleyerek, çözüm yolu bulunmasını istedi. Belediyenin tapulu yerlerini ellerinden almak istediğini iddia eden mahalle sakinlerinden Yusuf Göktekin, şöyle konuştu:

\"Şu anki yerlerimiz tapulu ama belediye rant için imar planını bahane ederek bu toprakları elimizden almak istiyor. İmar düzenlemesiyle fay hattını bahane ediyor. Kuzey Anadolu fay hattı geçiyormuş köyden. Bizim köyümüzde 150 hane var, 140 yıllık bir geçmişi var. Burada imar planları bahane edilerek köy tamamen kaldırılarak, başkalarına tekrar satılmak isteniyor. İki kademeli bir olay bu, görünüşte tamamen imar planı şeklinde yapılıyor olay. Eğer fay hattı bahane edilecekse o zaman Japonya\'yı komple kaldırmamız lazım. Bana şunu desinler, eğer buraya bina yapıyorsan 10 şiddetinde depreme dayanıklı ev yap, 2 katlı yap desinler. Ben ona razıyım. Standartlar neyse, teknik ne gerektiriyorsa bizim ona itirazımız yok. Biz dedelerimizden kalan toprağımızı bırakmak istemiyoruz.\"

Mahalleli Zikriye Coşkun ise \"Evim, 2 dönüm arsam, evimle beraber park alanı kalıyor. 11 dönüm daha yerimiz var, orası da park alanı kalıyor. Fay hattı bizim oradan geçtiği için, 60 metre yukarı 60 metre aşağı verdiği için bizim tarlamızı elimizden alıyorlar. Dededen kalma arazimizin komple fay hattından geçtiğini söylüyorlar. Ama gelsinler evimi tespit etsinler, ben depremde hasar parası bile almadım. Ben yerimi vermek istemiyorum\" dedi.

\'FAY HATTININ DEĞİŞTİRİLMESİ, SÖZ KONUSU DEĞİL\'

Yapılan çalışmalarda vatandaşın kesinlikle mağdur edilmeyeceğini vurgulayan Kartepe Belediye Başkanı Üzülmez, şunları söyledi:

\"Biz belediyemizin imar revizyon planını yaptık. Vatandaşı kesinlikle mağdur etmeyeceğiz. Ama yeni bir ilçe olan, yeni bir şehir olan Kartepe\'yi geliştirmek için planlar gerekiyordu o planlar yapıldı. O planlar yapılırken üst ölçekli planlardan ve devletten gelen bir takım zorunluluklar var. Kamu yatırımlarının işlenmesi, uluslararası ve ulusal yolların işlenmesi, fay hatlarının, SİT alanlarının işlenmesi ki bölgemiz zaten deprem bölgesinde bulunuyor. Tepetarla konusunda da bu mahallemizde devlet üst ölçekli planlardan gelen ve bakanlığımızdan gelen bir fay hattı çizgisi vardı, revizyon planlarımızı yaparken mecburiyetten fay hattını oraya işledik. Fay hattı olduğu zaman fay hattının kenarından sağından solundan belli bir mesafede çekme mesafesi oluyor. Dolayısıyla 150 yıla yakın süredir ikamet edilen bu bölgede üst ölçekli plandan gelen o fay hattı çizgisinde evlerin olduğu tespit edildi. Bizim burada belediye olarak bu fay hattı çizgisini oraya işlememiz gerekiyor. Biz güçlü bir devletiz, vatandaşımızı mağdur etmeyeceğimizi söyledik. Fay hattının değiştirilmesi gibi bir şey söz konusu değil, tekrar incelenmesi noktasında vatandaş talebi dikkate alınıp değerlendirilebilir ama değiştirilmesi mümkün değil. Fay hattının kenarındaki imar yasağı biraz daha daraltılır mı, yapılır mı, kanunun hukukun bize verdiği izin ölçüsünde değerlendirilebilir.\"



FOTOĞRAFLI