'KARTALISCA!'

Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek yarışa devam dedi. Siyah beyazlılarda sahne alan isim ikinci yarının en önemli ismi olan Talisca'ydı.

Şampiyonluk yarşındaki kritik maçlarından birinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, bu karşılaşmaya son lig mücadelesine göre üç değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, cezalı Adriano ile Gary Medel'in yerine Pepe ve Caner Erkin'e görev verdi. Güneş, 5 maç ceza alan Ricardo Quaresma'nın yokluğunda orta sahanın sağ kanadında görev verdiği Jeremain Lens'i de Aytemiz Alanyaspor karşısında yedek soyundurdu. Bu oyuncunun yerine Oğuzhan Özyakup, ilk 11'de şans buldu.

Mesut Bakkal'la hiç yenilgi almayan Alanyaspor'da ise önemli bir eksik yoktu.



Karşılaşma beklendiği gibi Beşiktaş'ın etkili futboluyla başladı. Özellikle Oğuzhan'ın başlattığı ataklar ve Gökhan Gönül'le etkili olan siyah beyazlılar, Haydar'a zor anlar yaşatsalar da golü bulamadılar. Ancak siyah beyazlılarda sahneye Talisca çıktı. 29. dakikada ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan yıldız isim, rakibinden sıyrılarak şık bir vuruşla takımını öne geçiren gole imza attı. Bu sezon 39. resmi maçında 17. golüne imza atan Brezilyalı yıldız, özellikle 2. yarıda takımın en büyük gol opsiyonu durumunda.

Alanyaspor ilk yarıdaki en önemli fırsatını Emre Akbaba ile buldu ama genç yıldız pas vermek yerine şut atmayı tercih edince takımını beraberlikten etti.

İkinci yarıya konuka takım beraberlik için baskılı oyunla başladı. Ancak siyah beyazlılar bu baskıyı çabuk atlattı ve oyunun kontrolünü ele aldı. Rakibine önemli fırsat vermeyen Beşiktaş, yakaladığı fırsatları da kullanamadı.



Karşılaşma da ilk yarıdaki golle 1-0 sona erdi. Bu sonuçla siyah beyazlılar, 53 puana yükseldi ve geçen hafta alınan Başakşehir yenilgisini unutturdu. Mesut Bakkal yönetiminde ilk yenilgisini alan Alanyaspor ise 28 puanda kaldı.

Beşiktaş'ın orta sahasının tamamı Göztepe deplasmanında yok!

Beşiktaş'ta Tolgay, Atiba ve Oğuzhan Özyakup, gördükleri sarı kartlarla toplamda 4 sarı karta ulaşarak gelecek hafta oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düştü.

BEŞİKTAŞ 1-0 AYTEMİZ ALANYASPOR

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Barış Şimşek



BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Babel, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş



AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Tzavellas, Welinton, NSakala, Taha, Sackey, Efecan, Emre, Fernandes, MBilla.

TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal