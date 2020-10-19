Kartal Belediyesi'nde grev kararı

Kartal Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1 Nolu Şube üyeleri grev kararı astı.

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1 Nolu Şube'nin örgütlü olduğu Kartal Belediyesi'nde kadrolu işçilerin TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1 Nolu Şube üyeleri belediye başkanlık binası önünde basın açıklaması yaparak grev kararınıı astı.

Açıklamaya Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1 Nolu Şube üyesi Ataşehir ve Kadıköy Belediyesi işçileri, Anadolu Yakası 2 Şube Başkanı Yenigün Özen Dolgun, Şube Sekreteri Ayhan Çolakoğlu, yönetici ve işyeri temsilcileri, Maltepe Belediyesi işçileri de katılarak destek verdi.

Kartal Belediyesi işçileri açıklama sırasında, "Toplu Sözleşme Haktır Gasp Edilemez", "Toplu Sözleşme Hakkımız Söke Söke Alırız", "Hak Hukuk Adalet İşçilerle Gelecek", "Direne Direne Kazanacağız", "İşçiler Elele Hep Beraber Zafere" sloganları atıldı.

Basın açıklamasında konuşan Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, Kadıköy Belediyesi'nde olduğu gibi Kartal Belediyesi'nde de on aydır bir toplu sözleşme süreci yürüttüklerini fakat, Kartal Belediyesi yönetimiyle, ücret zammı noktasında anlaşma sağlanamadığını bu nedenle de anayasal ve yasal haklarını kullanarak grev kararını asmak durumunda olduklarını söyledi.

"Amacımız bir iş bırakma, bir greve çıkma değil. Amacımız Kartal halkına verdiğimiz hizmet karşılığında alınterimizin, emeğinizin karşılığını almaktadır.

İsteğimiz enflasyon oranlarını dikkate alan bir oranda ücretlerimizin bu toplu sözleşmeyle iyileştirilmesidir.

Bugün pandeminin de etkisiyle kurumların açıkladıkları enflasyon oranı yüzde 12'leri buluyor. Fakat bunun gerçeği yansıtmadığını yaşayarak görüyoruz. Bugün işçinin bütçesine yansıyan enflasyon oranı yüzde 50-60'ı buluyor. Biz de bu enflasyon oranları karşısında geçimimizi sağlayacak bir ücret alabilmektir.

Kimseden fazladan bir şey istemiyoruz. Enflasyon karşısında işçinin ezilmeyeceği oranda ücret alabileceği oranda bir zam yüzdesi istiyoruz" dedi.

Kartal Belediyesi'nde 83 kadrolu işçi bulunmakla birlikte, Kartal, Kadıköy ve Ataşehir Belediyelerinde toplamda 7500 işçiyi ilgilendiren TİS sürecini yürütmekte olduklarını belirten Arıkan, “Yani 83 kişi adına değil 7500 kişi adına buradayız. Hep birlikte mücadelemizi yürütüyoruz. Ya bu konuda bir anlaşmaya varılır ya da yasaların bize tanıdığı hakkımızı kullanarak greve çıkarız. Amaç grev silahı sallamak değil insanca yaşanacak ücret alabilmektir. Bugün süreç sonlanmış değil, 26 Ekim'e kadar süreç devam ediyor. Kartal Belediyesi yönetimi olumlu bir sonuçla dönüş yaparsa burada grev halayı çekmek yerine, iyi bir toplu sözleşme imzalanmasını kutlama halayları çekeriz" dedi.

Dayanışma için gelenlere teşekkür eden Arıkan, "Bizim ayrımız gayrımız yok. Ortak sorunlara karşı sınıf mücadelesini birlikte yürütüyoruz. Birlikte de kazanacağız" dedi.

Açıklamanın ardından Kartal Belediye Başkanlığı binasının kapısına sloganlar eşliğinde grev kararı asıldı.

TİS görüşmelerinde işçilerin yüzde 14 oranında zam talebine karşılık Kartal Belediyesi yönetiminin teklifi ise yüzde 4-5 oranında. İşçiler bu zam oranının maaşlarına hiçbir etkisinin olmadığını belirtiyor. Enflasyon oranında bir zam oranı uygulanmaması halinde