Kartal Aydos’ta orman yangını kontrol altına alındı

Kartal Aydos ormanlarında yangın çıktı.

Aydos ormanlarında öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören mesire alanı çalışanları hazır olarak bekletilen kum ve yangın tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, itfaiye ekiplerine haber verildi.

Yangın noktasına ulaşmakta zorluk çeken itfaiye ekipleri orman itfaiyesine haber verdi. Kısa sürede yangın yerine gelen ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına almayı başardı. Herhangi bir sabotaj ihtimaline karşı polis ekipleri de bölgeye sevk edildi. (İHA)