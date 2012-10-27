Kartal 3 puanı aldı

Ligde oynadığı son 4 karşılaşmada galibiyete hasret kalan Beşiktaş, Kasımpaşa'ya patladı. Siyah-beyazlı takım rakibini deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 yenen Beşiktaş galibiyet özlemine son verdi. Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Hugo Almeida, 26. dakikada Manuel Fernandes ve 53. dakikada Tomas Sivok attı. Ev sahibi takımın tek golünü ise 36. dakikada Özer Hurmacı kaydetti.

Beşiktaş bu galibiyetle puanını 12'ye yükseltirken Kasımpaşa 13 puanda kaldı.

Siyah-beyazlı takım Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Mersin İdman Yurdu'nu konuk edecek. Kasımpaşa ise Bursa deplasmanına gidecek.

Maçtan notlar

- Sivok 53. dakikada attığı kafa golü ile farkı yeniden 2'ye çıkardı. 3-1

- Kasımpaşalı Özer Hurmacı, 36. dakikada farkı 1'e indirdi. 2-1

- 26. dakikada Fernandes'in golü ile skor 2-0 oldu.

- Beşiktaş 14. dakikada Hugo Almeida'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

'Oğuzhan yerini sağlama aldı'

Siyah-beyazlı formayla ilk 11'deki ilk maçını Trabzonspor karşısında oynayan ve başarılı bir performans sergileyen genç oyuncu Oğuzhan Özyakup, Kasımpaşa karşısında da ilk 11'de yer aldı. Aybaba, orta sahada genç Oğuzhan'ın dinamizminden yararlanırken, Trabzonspor mücadelesinde olduğu gibi tecrübeli isim İbrahim Toraman'a da ön liberoda görev verdi.

Cezası biten Veli Kavlak yedekte

Beşiktaş'ta cezası nedeniyle Trabzonspor maçında forma giymeyen Veli Kavlak, Kasımpaşa karşısında maça yedek başladı. Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen ve bu cezasını Trabzonspor karşısında çeken siyah-beyazlı oyuncu, bugünkü mücadelede yedekler arasında yer aldı. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giymeyen Necip Uysal da Kasımpaşa maçında yedekler arasında bulundu. Hafta içinde sakatlık sıkıntısı yaşayan Hilbert ise ilk 11'deki yerini aldı.

Beşiktaş taraftarlarından Ernst'e sevgi

Beşiktaşlı taraftarlar, eski futbolcuları Fabian Ernst'e maç öncesi sevgi gösterisinde bulundu. Sezon başında siyah-beyazlı takımdan Kasımpaşa'ya transfer olan Alman futbolcu, takımıyla ısınmaya çıktığı sırada siyah-beyazlı taraftarların sevgi gösterisiyle karşılaştı. Ernst, eski taraftarlarının bu jestine alkışla karşılık verdi. Bu arada Ernst, bugünkü maçla ilk kez eski takımına karşı forma giydi. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi oyuncuları tribüne çağırdı. Kasımpaşa taraftarlarıyla Beşiktaşlı taraftarlar arasında maç öncesi zaman zaman gerginlikler yaşandı. Öte yandan, iki takım oyuncuları, “Bir yürekte iki bayram kutlu olsun” yazılı pankartla sahaya çıktı.