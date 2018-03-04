T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kars'ta uçuşlara rüzgar engeli

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- İSTANBUL-Kars seferini yapan Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçağı yan ve sert rüzgar nedeniyle Erzurum’a iniş yaptı

04 Mart 2018 23:52

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- İSTANBUL-Kars seferini yapan Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçağı yan ve sert rüzgar nedeniyle Erzurum’a iniş yaptı.
THY\'nin TK 2716 sefer sayılı yolcu uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan saat 16.56’da ayrıldı. Kars’a ulaşan uçak şiddetli rüzgar nedeniyle iniş yapamadı. Hava muhalefeti yüzünden Kars Harakani Havalimanı’na iniş yapamayan THY uçağı, kule tarafından uçak Erzurum’a yönlendirildi. Yolcu uçağı saat 19.00 sıralarında Erzurum Havalimanı’na iniş gerçekleştirdi.
Kars’tan saat 18.25\'de İstanbul’a gidecek olan TK 2717 sefer sayılı uçuş ise yine hava muhalefeti dolayısıyla iptal edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bedir ALTUNOKKARSDHATürk Hava YollarınaErzurumaTHYAtatürk HavalimanındanKarsaHavaKars Harakani HavalimanınaYolcuErzurum HavalimanınaKarstanTK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24