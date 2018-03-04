Kars'ta uçuşlara rüzgar engeli

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- İSTANBUL-Kars seferini yapan Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçağı yan ve sert rüzgar nedeniyle Erzurum’a iniş yaptı.

THY\'nin TK 2716 sefer sayılı yolcu uçağı İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan saat 16.56’da ayrıldı. Kars’a ulaşan uçak şiddetli rüzgar nedeniyle iniş yapamadı. Hava muhalefeti yüzünden Kars Harakani Havalimanı’na iniş yapamayan THY uçağı, kule tarafından uçak Erzurum’a yönlendirildi. Yolcu uçağı saat 19.00 sıralarında Erzurum Havalimanı’na iniş gerçekleştirdi.

Kars’tan saat 18.25\'de İstanbul’a gidecek olan TK 2717 sefer sayılı uçuş ise yine hava muhalefeti dolayısıyla iptal edildi.